طريقة عمل الشريك الهش للعيد بمكونات اقتصادية بسيطة

يعد الشريك من المخبوزات البسيطة سريعة التحضير، وكثير من الأمهات يفضلون تحضيره أيام العيد وتقديمة على الفطار مع الحليب الساخن والشاي، وهو جميل الشكل ويزين بالسكر، وله مذاق رائع ورائحة شهية جميلة، كما يتميز بقوامه الهش وشكله الحلزوني الجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الشريك الهش للعيد بخطوات بسيطة في المنزل.

مكونات عمل الشريك الهش

يتكون الشريك من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب الدافئ.

للوجه بيضة، وملعقة كبيرة من الحليب السائل، ورشة من الفانيليا.

للتزيين مربي أو عسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل الشريك الهش بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نقوم بتقليب الخميرة مع ملعقة من السكر، ثم نضيف عليهم ربع كوب من الماء الدافئ ونتركهم لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق، ثم نضيف إليه باقي كمية السكر، والبيضة، والفانيليا ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف الزبادي، والخل، والحليب للخليط ونستمر في التقليب. بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، واللبن البودرة ونبدأ بعجن المكونات بواسطة اليد مع بعضها حتى تتكون عجينة متماسكة. نضيف الزبدة للعجين ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك، ثم نتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل ويتضاعف حجمها. بعد إتمام عملية التخمير نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ونتركها حتى ترتاح.

طريقة تشكيل الشريك الهش

نقوم بتشكيل كرات العجين على شكل حبل طويل، ثم نلفها على شكل حلزوني، ثم نضع القطع في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت النباتي مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم نغطي قطع العجين بفوطة نظيفة ونتركها حتى تختمر لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمها، ثم ندهن وجه الشريك بخليط البيض المخفوق مع الحليب، والفانيليا بواسطة الفرشاة ونرشه بالسكر الخشن، ثم ندخل الشريك في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج ونحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.