أطلب واتمنى.. كيفية طلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية في الإمارات 2024

مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تعد من أبرز وأهم المؤسسات الخيرية الإنسانية بدولة الإمارات تم تأسيسها بقرار من حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف المؤسسة إلى تقديم الدعم للأسر الفقيرة والفئات المحتاجة ولتحفيز العمل الإنساني ومساعدة الأيتام والأرامل والمرضى من أجل تقديم يد العون لهم وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات تقديم طلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية.

كيفية طلب مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

يمكن تقديم طلب للحصول على مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب مؤسسة محمد بن راشد الخيرية.

انقر على رابط الخدمة.

حدد نوع المساعدة.

بعد ذلك يتم قراءة الشروط جيداً والموافقة عليها.

اضغط على كلمة تأكيد.

قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد على موقع المؤسسة.

قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل عدد أفراد العائلة، وبيانات الإتصال، والدخل الشهري.

يتم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.

اضغط على تقديم الطلب.

سوف تصلك رسالة تأكيد.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.

في حالة الموافقة على طلبك ستصلك رسالة تفيد بقبول طلبك من قبل المؤسسة.

بعد ذلك يتم توجيهك للقسم المالي لاستلام المساعدة.

رقم مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

كما أتاحت مؤسسة محمد بن راشد الخيرية خدمة التواصل معها من جميع الإمارات وذلك من خلال الإتصال على رقم خدمة عملاء المؤسسة وهو 42339666، ويتم الرد على كافة استفساراتكم.