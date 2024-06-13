بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة

أن موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في الرياض يختلف موعده عن باقي مواعيد المدن الأخري في المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة في خطوط الطول التي تساعد في تحديد مواقيت الصلاة في كل مدينة عن الأخرى.

مواقيت الصلاة في الرياض

وفقًا لتقويم أم القري فأنه من المقرر أن يكون مواقيت الصلاة في مدينة الرياض في شهر ذي الحجة 2024 فهو كالتالي:

الهجري الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء 1 7 يونيو 3:33 5:03 11:53 3:14 6:41 8:11 2 8 يونيو 3:33 5:03 11:53 3:14 6:42 8:12 3 9 يونيو 3:33 5:03 11:53 3:14 6:42 8:12 4 10يونيو 3:33 5:03 11:53 3:15 6:43 8:13 5 11يونيو 3:33 5:03 11:54 3:15 6:43 8:13 6 12يونيو 3:33 5:03 11:54 3:15 6:43 8:13 7 13يونيو 3:33 5:03 11:54 3:15 6:44 8:14 8 14يونيو 3:33 5:03 11:54 3:15 6:44 8:14 9 15يونيو 3:33 5:04 11:54 3:15 6:44 8:14 10 16يونيو 3:33 5:04 11:55 3:15 6:45 8:15 11 17يونيو 3:33 5:04 11:55 3:16 6:45 8:15 12 18يونيو 3:33 5:04 11:55 3:16 6:45 8:15 13 19يونيو 3:34 5:04 11:55 3:16 6:45 8:15 14 20يونيو 3:34 5:04 11:55 3:16 6:46 8:16 15 21يونيو 3:34 5:05 11:56 3:17 6:46 8:16 16 22يونيو 3:34 5:05 11:56 3:17 6:46 8:16 17 23يونيو 3:34 5:05 11:56 3:17 6:46 8:16 18 24يونيو 3:35 5:05 11:56 3:17 6:46 8:16 19 25يونيو 3:35 5:06 11:57 3:17 6:46 8:16 20 26يونيو 3:35 5:06 11:57 3:18 6:47 8:17 21 27يونيو 3:36 5:06 11:57 3:18 6:47 8:17 22 28يونيو 3:36 5:06 11:57 3:18 6:47 8:17 23 29يونيو 3:37 5:07 11:57 3:19 6:47 8:17 24 30يونيو 3:37 5:07 11:58 3:19 6:47 8:17 25 1يوليو 3:37 5:07 11:58 3:19 6:47 8:17 26 2يوليو 3:38 5:08 11:58 3:19 6:47 8:17 27 3يوليو 3:38 5:08 11:58 3:20 6:47 8:17 28 4يوليو 3:39 5:09 11:58 3:20 6:47 8:17 29 5يوليو 3:39 5:09 11:58 3:20 6:47 8:17 30 6يوليو 3:40 5:09 11:59 3:21 6:47 8:17

مواقيت الصلاة في الرياض في يوم العيد

من المقرر أن تكون مواقيت الصلاة في الرياض خلال يوم عيد الأضحى المبارك وفقًا لتقويم أم القرى كالتالي:

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء شروق القمر غروب القمر الرياض 3:33 5:04 11:55 3:15 6:45 8:15 1:41 00:54

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض

وقد أوضحت التقويم لأم القري أن موعد صلاة الفجر في الرياض في تمام الساعة 3:33 بينما يكون موعد الشروق في تمام الساعة 5:04 صباحاً، وموعد صلاة العيد بعد شروق الشمس تكون بربع ساعة وتكون في تمام الساعة 5:19 صباحاً.

مواعيد صلاة العيد في العواصم العربية