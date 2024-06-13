بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة

sayed mohamed تاريخ النشر تصنيف منوعات
بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة
بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة

أن موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في الرياض يختلف موعده عن باقي مواعيد المدن الأخري في المملكة العربية السعودية، وذلك يرجع لاختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة في خطوط الطول التي تساعد في تحديد مواقيت الصلاة في كل مدينة عن الأخرى.

مواقيت الصلاة في الرياض

وفقًا لتقويم أم القري فأنه من المقرر أن يكون مواقيت الصلاة في مدينة الرياض في شهر ذي الحجة 2024 فهو كالتالي:

الهجريالميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
17 يونيو3:335:0311:533:146:418:11
28 يونيو3:335:0311:533:146:428:12
39 يونيو3:335:0311:533:146:428:12
410يونيو3:335:0311:533:156:438:13
511يونيو3:335:0311:543:156:438:13
612يونيو3:335:0311:543:156:438:13
713يونيو3:335:0311:543:156:448:14
814يونيو3:335:0311:543:156:448:14
915يونيو3:335:0411:543:156:448:14
1016يونيو3:335:0411:553:156:458:15
1117يونيو3:335:0411:553:166:458:15
1218يونيو3:335:0411:553:166:458:15
1319يونيو3:345:0411:553:166:458:15
1420يونيو3:345:0411:553:166:468:16
1521يونيو3:345:0511:563:176:468:16
1622يونيو3:345:0511:563:176:468:16
1723يونيو3:345:0511:563:176:468:16
1824يونيو3:355:0511:563:176:468:16
1925يونيو3:355:0611:573:176:468:16
2026يونيو3:355:0611:573:186:478:17
2127يونيو3:365:0611:573:186:478:17
2228يونيو3:365:0611:573:186:478:17
2329يونيو3:375:0711:573:196:478:17
2430يونيو3:375:0711:583:196:478:17
251يوليو3:375:0711:583:196:478:17
262يوليو3:385:0811:583:196:478:17
273يوليو3:385:0811:583:206:478:17
284يوليو3:395:0911:583:206:478:17
295يوليو3:395:0911:583:206:478:17
306يوليو3:405:0911:593:216:478:17
بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة
بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة

مواقيت الصلاة في الرياض في يوم العيد

من المقرر أن تكون مواقيت الصلاة في الرياض خلال يوم عيد الأضحى المبارك وفقًا لتقويم أم القرى كالتالي:

المدينةالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاءشروق القمرغروب القمر
الرياض3:335:0411:553:156:458:151:4100:54

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض

وقد أوضحت التقويم لأم القري أن موعد صلاة الفجر في الرياض في تمام الساعة 3:33 بينما يكون موعد الشروق في تمام الساعة 5:04 صباحاً، وموعد صلاة العيد بعد شروق الشمس تكون بربع ساعة وتكون في تمام الساعة 5:19 صباحاً.

بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة
بالساعة والدقيقة.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية المختلفة

مواعيد صلاة العيد في العواصم العربية

  • موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في الرباط 07:00 صباحاً.
  • مواعيد صلاة الأضحى 1445 في الجزائر 6:15 صباحاً.
  • موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في عمان 5:15 صباحاً.
  • مواعيد صلاة الأضحى 1445 في بغداد 4:45 صباحاً.
  • مواعيد صلاة الأضحى 1445 في دمشق 5:00 صباحاً.
  • موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في صنعاء 4:45 صباحاً.
  • مواعيد صلاة الأضحى 1445 في الدوحة 5:00 صباحاً.
  • موعد صلاة عيد الأضحى 1445 في تونس 6:00 صباحاً.
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sayed mohamed

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