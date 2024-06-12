أحجز شقتك بكل سهولة وشطبها احسن التشطيبات.. كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي فقط وأهم الشروط المطلوبة

يعتبر حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 باستخدام الرقم القومي فرصة رائعة للمواطنين المصريين الذين يتطلعون لامتلاك شقق بأسعار معقولة سنوضح لكم الخطوات والشروط اللازمة لحجز هذه الشقق وكيفية القيام بذلك إلكترونيا مما يوفر فرصة مميزة للمواطنين الذين يسعون لامتلاك وحدات سكنية بأسعار مناسبة وليس لديهم القدرة على ذلك.

خطوات حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي

لمعرفة كيفية حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 باستخدام الرقم القومي تابع ما يلي:

ادخل الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

اضغط على أيقونة “التسجيل”.

أدخل معلوماتك الشخصية مثل اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني.

إنشاء كلمة مرور قوية.

اضغط على زر “تسجيل”.

ستصلك رسالة إلكترونية تحتوي على رابط لتفعيل حسابك.

اضغط على الرابط لتفعيل حسابك.

بعد تفعيل حسابك تسجيل الدخول إلى موقع بنك الإسكان والتعمير الإلكتروني.

توجه إلى صفحة “معلوماتك الشخصية”.

تأكد من ملء جميع بياناتك الشخصية بما في ذلك الرقم القومي.

اضغط على أيقونة “الخدمات”.

اختار “حجز شقق”.

حدد المشروع الذي ترغب في التقديم عليه.

يرجى التأكد من قراءة شروط وأحكام المشروع بشكل دقيق.

اضغط على زر “حجز الآن”.

أدخل معلوماتك الشخصية بما في ذلك رقم الهوية الخاص بك.

أدخل بيانات أفراد عائلتك.

اختار نوع الشقة التي ترغب في حجزها.

أدخل بيانات الدفع.

راجع طلبك وتحقق من دقة جميع المعلومات.

اضغط على زر “إرسال”.

بإمكانك تتبع حالة طلبك عبر موقع بنك الاسكان والتعمير.

سوف تتلقى رسائل إلكترونية وإشعارات SMS بخصوص حالة طلبك.

شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

للاطلاع على شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 باستخدام الرقم القومي تابع ما يلي: