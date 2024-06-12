الغرامة كام .. عقوبة الحج بدون تصريح للزائرين 2024 الاستعلام عن المخالفة إلكترونيًا

مع اقتراب موسم الحج تم الإعلان من قبل وزارة الحج والعمرة عن أن سوف يتم بدء تطبيق العقوبة المتعلقة به، وتلك العقوبة تكون خاصة بالأشخاص الذين يكونوا بدون تصريح، كما أن تم الإعلان من قبل الأمن العام عن قيمة تلك العقوبة، وسوف يتم تطبيقها على المواطنين أو المقيمين في الكثير من الأماكن في المملكة العربية السعودية؛ لذلك نحن سوف نقوم بتوفير لكم كل ما يتعلق بالحج والعقوبة.

موسم الحج لعام 2024

تم الإعلان من قبل منظومة الحج عن أنها بدأت الآن لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، كما أنها قامت بتوفير جميع الخدمات لهؤلاء الحجاج وتم تهيئه حوالي ست مطارات رئيسية لاستقبالهم ومن تلك المطارات: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الدولي بالطائف ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، وقامت بتوفير حوالي ثلاث ملايين مقعد عن طريق 7700 رحلة جوية.

غرامة الحج بدون تصريح 2024

تم التوضيح من قبل الأمن العام عن الغرامة المالية التي تكون متعلقة بالحج بدون تصريح للزائرين والمقيمين، وأوضح بأن تصل قيمة الغرامة إلى 10.000 ريال، أما عندما يتم نقل المخالفين سوف يتم تطبيق الغرامة التي تكون متعلقة بالسجن وتلك الغرامة تكون عبارة عن ست شهور ويتم دفع غرامة مالية تكون قيمتها 50 ألف ريال سعودي، كما أن وضح الأمن العام بأن سيتم مصادرة وسيلة النقل البرية التي تم استخدامها بحكم قضائي.

الاستعلام عن مخالفة الحج بدون تصريح 2024

يستطيع جميع الحجاج الآن الاستعلام عن مخالفة الحج التي تكون بدون تصريح عن طريق منصة أبشر التي تم توفيرها وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي: