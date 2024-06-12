【﻿أحصلي عليها الآن】رابط التسجيل في منفعة ربة المنزل وأهم الشروط وحساب قيمة المنفعة

يبحث العديد من المواطنين في سلطنة عمان حول كيفية التسجيل في منفعة ربة المنزل، في ظل تعزيز سلطنة عمان لدعم المرأة العمانية وتعزيز دورها الكبير في تربية الأبناء وتحفيز الأجيال القادمة على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء المجتمع، حيث أتاحت لربات البيوت التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل حصول ربات البيوت على دعم منفعة دخل الأسرة.

منفعة ربة المنزل

أكد المجلس التشريعي في عمان على أهمية قانون الحماية الاجتماعية كوسيلة لحماية المواطن العماني، وأقر أن المرأة العمانية التي تكون ربة بيت وليس لديها عمل يجب أن تحصل على دعم كونها مسؤولة عن تربية الأبناء، جاء ذلك تقديرا لدور المرأة في المجتمع وأنها أحد العوامل الأساسية في نهضته، وأتاحت تسجيل المرأة في منفعة ربات المنزل من خلال موقع صندوق الحماية الاجتماعية.

شروط منفعة ربات البيوت

وضع صندوق الحماية الاجتماعية معايير لحصول ربات البيوت على الدعم، والتي من بينها التالي:

يجب أن تكون عمانية الجنسية. يشترط أن تكون متزوجة من عماني. أن تكون مقيمة في سلطنة عمان بصفة دائمة. تستفيد المرأة من الدعم من وقت كونها ربة منزل حتى تصل إلى سن الستين. عدم حصولها على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

ولي العهد يبشر ربات البيوت براتب شهري

قام ولي العهد بتقديم منفعة دخل الأسرة للمواطنين محدودي الدخل في عمان، وبناء عليه تم اقتراح معادلة حسابية من قبل صندوق الحماية الاجتماعية لتحديد قيمة منفعة دخل الأسرة، ووضع قيمة الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة، والتي جاءت على النحو التالي:

عدد أفراد الأسرة المبلغ المستهدف (ريال عماني) 1 115,000 2 162,635 3 199,186 4 230,000 5 257,148 6 281,691 7 304,261 8 325,269 9 345,000 10 363,662 11 381,412 12 398,372 13 414,638 14 430,291 15 445,393

تقدم المنفعة دعما لربات البيوت والأطفال وكبار السن لمساعدتهم على توفير الاحتياجات الأساسية ليعيشوا حياة كريمة.