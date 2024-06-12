فاتح القدس… مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 28 مواعيد عرض الحلقة وتردد القناة الناقلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 28، يعد واحد من أهم الأعمال الدرامية والتاريخية المشهورة، حيث نال إعجاب الجماهير منذ بداية عرضه وفي هذا السياق نود تقديم نبذة شيقة عن ما يمكن أن تتوقعه في حلقة 28 من المسلسل، تتناول الحلقة تفاصيل دقيقة حول معارك تحرير القدس ومواجهات الصليبيين، وتستعرض أيضا تفاصيل الصراع الداخلي والسياسي في عالم القرون الوسطى وضمان متابعة هذه التحفة الدرامية الرائعة بكل يسر سنقدم لكم القنوات الناقلة للمسلسل، لذا لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذه الحلقة المثيرة التي ستأخذك في رحلة ملحمية عبر الزمن والتاريخ وتضفي لمسة من التشويق والإثارة على تجربة المشاهدة..

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 28

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 28 يشكل مصدر اهتمام كبير لمحبي الدراما التاريخية والتركية، يتوقع الجمهور بفارغ الصبر استمرار سرد الأحداث المشوقة في حياة صلاح الدين، الحاكم العربي البارز الذي نشأ في القرن الثاني عشر خلال حكمه سعى صلاح الدين بجدية لتوحيد البلاد الإسلامية في منطقة بين النهرين وسوريا وفلسطين ومصر بالإضافة إلى جهوده في تحرير القدس ومواجهته للصليبيين.

يتم عرض الحلقات الجديدة من المسلسل على المواقع الإلكترونية كل ثلاثاء، ويعرض أيضًا على قناة الفجر الجزائرية بتوقيت القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء مع توفير الترجمة والجودة العالية هذا يسهل على المشاهدين متابعة أحداث المسلسل بسهولة وراحة مع استمتاعهم بأحداثه المشوقة وتفاصيله التاريخية المثيرة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 28

يمكن للمعجبين بمسلسل صلاح الدين الأيوبي متابعة الحلقة 28 على قناة TRT التركية في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت تركيا كل اثنين يتوفر المسلسل أيضا عبر الترددات التالية على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12073.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

هذه الترددات تمكن المشاهدين من متابعة الحلقات بسهولة ويسر، حيث يمكنهم ضبط أجهزتهم لاستقبال القنوات والاستمتاع باحداث المسلسل بدقة عالية وبجودة ممتازة.