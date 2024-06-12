Tom and Jerry  TV تثبيت تردد قناة توم وجيري 24 ساعة على النايل سات بجودة عالية HD

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
Tom and Jerry  TV تثبيت تردد قناة توم وجيري 24 ساعة على النايل سات بجودة عالية HD
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متاح الآن تثبيت تردد قناة توم وجيري 24 ساعة بدون فواصل إعلانية مزعجة على جميع الأثمار الصناعية بجودة عالية الدقة والنقاء، حيث حدثت هيئة إدراة قنوات الأطفال معظم الترددات القدمية من أجل تقوية الإشارة وبثها بنطاقات أوسع على شاشات الوطن العربي أجمع، ولقد تعد قناة Tom and jerry من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم برامج وأفلام كرتونية على مدار اليوم. 

استقبال تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

سلسلة من المسلسلات والأفلام الكرتونية الضخمة يتم بثها على تردد قناة توم وجيري 24 ساعة بدون فواصل، فلاسيما أن الرسوم المتحركة ذات الألوان المبهرة تعمل بشكل كبير على جذب انتباه الطفل وتزيد من مستوى المتعة والإثارة، حيث تتمتع كافة الأعمال التي تعرضها قنوات الأطفال بالتميز والتنوع مما يحد من الشعور بالملل والكسل، ومن خلال ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات سوف تضمن تسلية طفلك طوال يومه، وفيما يلي التردد: 

اسم القناةالقمر الصناعي الترددمعدل التردد مؤشر تصحيح الخطأالاستقطابجودة القناةرمز التشفير
توم وجيري الجديدةنايل سات1214927500¾أفقيHDمجانية
Tom and Jerry  TVعرب سات1131527500عموديSDمجانية

أبرز الأفلام الكرتونية التي تعرضها قناة توم وجيري 2024 

من أكثر الأفلام الكرتونية المفضلة عند الأطفال هو الكرتون الأمريكي Tom and Jerry والشهير بالقط والفأر، فهو ملئ بالمغامرة والإثارة مما يجعل الطفل أكثر متعة وحماسة، حيث لا تقتصر أعمال قناة توم أند جيري على هذا الكرتون فقط بل تضم العديد من الأفلام المتحركة الشهيرة، وهي كالتالي: 

  • كرتون الكلب سبايك. 
  • فيلم سبايك وتيكي. 
  • ماما تو شوز. 
  • سبونج بوب. 
  • فيلم البحث عن نيمو. 
  • كرتون سندريلا. 
  • الفأر الطباخ. 
  • فيلم تنة ورنة. 
  • كرتون توم وجيري. 
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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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تردد قناة وناسة بعد التعديلات والتحديث .. نزلها لعيالك واستمتع بأغاني لولو الحلوة طول الـ 24 ساعة
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