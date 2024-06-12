Tom and Jerry  TV تثبيت تردد قناة توم وجيري 24 ساعة على النايل سات بجودة عالية HD

متاح الآن تثبيت تردد قناة توم وجيري 24 ساعة بدون فواصل إعلانية مزعجة على جميع الأثمار الصناعية بجودة عالية الدقة والنقاء، حيث حدثت هيئة إدراة قنوات الأطفال معظم الترددات القدمية من أجل تقوية الإشارة وبثها بنطاقات أوسع على شاشات الوطن العربي أجمع، ولقد تعد قناة Tom and jerry من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم برامج وأفلام كرتونية على مدار اليوم.

استقبال تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

سلسلة من المسلسلات والأفلام الكرتونية الضخمة يتم بثها على تردد قناة توم وجيري 24 ساعة بدون فواصل، فلاسيما أن الرسوم المتحركة ذات الألوان المبهرة تعمل بشكل كبير على جذب انتباه الطفل وتزيد من مستوى المتعة والإثارة، حيث تتمتع كافة الأعمال التي تعرضها قنوات الأطفال بالتميز والتنوع مما يحد من الشعور بالملل والكسل، ومن خلال ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات سوف تضمن تسلية طفلك طوال يومه، وفيما يلي التردد:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل التردد مؤشر تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة رمز التشفير توم وجيري الجديدة نايل سات 12149 27500 ¾ أفقي HD مجانية Tom and Jerry TV عرب سات 11315 27500 ⅚ عمودي SD مجانية

أبرز الأفلام الكرتونية التي تعرضها قناة توم وجيري 2024

من أكثر الأفلام الكرتونية المفضلة عند الأطفال هو الكرتون الأمريكي Tom and Jerry والشهير بالقط والفأر، فهو ملئ بالمغامرة والإثارة مما يجعل الطفل أكثر متعة وحماسة، حيث لا تقتصر أعمال قناة توم أند جيري على هذا الكرتون فقط بل تضم العديد من الأفلام المتحركة الشهيرة، وهي كالتالي: