الفئات المستفيدة .. موعد إيداع الدعم السكني لشهر يونيو 2024 السعودية اعرف شروط الاستحقاق

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم السكني الخاص بشهر يونيو الجاري، ومن المعروف أن ذلك الدعم يكون من البرامج الأساسية في المملكة العربية السعودية، لأنه يساعد الأشخاص الذين يكونوا من ذوي الدخل المحدود على إيجاد سكن مناسب لهم ولعائلاتهم، كما أن ذلك الدعم يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لفئات معينة من المجتمع ويتم منح ذلك الدعم لهم كل شهر.

الفئات المستحقة الحصول على الدعم السكني 2024

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الفئات المستحقة الحصول على الدعم السكني ومن تلك الفئات: الأسر التي تواجه ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية وأيضًا الزوجة التي توفي زوجها وهي التي تقوم بالصرف على أبنائها دون عائل، وأيضًا النساء المنفصلات الذين يقومون برعاية أبنائهم، ويمكن أيضًا الأشخاص الذين يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على ذلك الدعم، والأشخاص الأيتام والأفراد الغير متزوجين سواء النساء أو الرجال.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يونيو 2024

أوضحت وزارة الإسكان السعودية موعد صرف الدعم السكني الخاص بشهر يونيو جاري، حيث أنها قالت بأن من المفترض أن يتم صرف ذلك الدعم يوم 24 من ذلك الشهر، وذلك في حالة لم يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية، أما إذا كان عطلة رسمية سوف يتم صرف الدعم إلى الفئات المستحقة قبل الموعد بيوم أو بعد الموعد بيوم، ولم يتم تأخيره أو تقديمه عن ذلك.

شروط استحقاق الدعم السكني في السعودية 2024

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد الحصول على الدعم السكني ومن تلك الشروط: