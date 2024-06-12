ظهرت نتائج اعتراض السادس الإبتدائي 2024 results.mlazemna تعرف الآن على النتيجة

ظهرت منذ قليل نتائج اعتراض السادس الإبتدائي 2024 على موقع نتائجنا الرسمي results.mlazemna وعلى موقع وزارة التربية العراقي، وغيرها من منصات إلكترونية أخري، لذا نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، حيث تقدم العديد من الطلاب والطالبات في العراق بعد إعلان النتيجة مباشرة بطلبات اعتراض، وعلى الفور قامت وزارة التربية العراقية بمنح الطلاب والطالبات فرصة أخري لرفع درجاتهم، في حال كان لهم الحق في ذلك، خاصة وأن المدة المسموح بها لتقديم اعتراض على نتائج السادس الابتدائي هي عشرة أيام بدأت من نفس يوم إعلان النتيجة في محافظتك.

ظهرت نتائج اعتراض السادس الإبتدائي 2024 results.mlazemna

بدأت اليوم ظهور اعتراض نتائج السادس الابتدائي في العراق، وكان أول محافظة تظهر فيها نتائج اعتراض السادس الابتدائي العراق الدور الأول اليوم محافظة ( القادسية )، على أن تتوالي رفع نتائج الاعتراضات محافظة بعد الأخري، كل ما عليك لمعرفة نتيجة الاعتراضات هي أن تدخل على موقع نتائجنا الرسمي واختيار نتائج اعتراض السادس ثم التوجه إلى حالة كل محافظة من محافظات العراق ستجد ترتيب المحافظات في النتائج (نينوي، ديالي، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة الأولي، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك، الانبار، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثني)، في حال رفع نتيجة اعتراض اي محافظة من المحافظات ستجد لونها تغير إلى الاخضر.

الاستعلام عن نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

حال تقدمك بطلب اعتراضات على نتيجة الشهادة الابتدائية الدور الأول، وفقا للقواعد والمواعيد التي حددتها وزارة التربية العراقية، فيمكنك الآن استخراج نتائج الاعتراضات كالتالي:

الذهاب إلى رابط موقع نتائجنا .

. إختيار نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول.

أنزل أسفل الصفحة.

ستجد المحافظة، الحالة، عرض.

اذا كانت الحالة تم الرفع اضغط عرض.

وصلنا إلى ختام شرح خطوات استخراج نتائج اعتراض السادس الإبتدائي 2024 results.mlazemna.