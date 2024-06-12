في العراق.. تعرف على موعد عطلة عيد الأضحى 2024 للعاملين بجميع القطاعات

ينتظر العراقيين موعد إجازة عيد الأضحى بالعراق لهذا العام 2024، فمع اقتراب عيد الاضحى المبارك ينتظر الجميع فرحة العيد، فهو يعتبر ثاني عيد للمسلمين فكان قبله عيد الفطر المبارك، فمع اقترابه يستعد المسلمين لأداء فريضة الحج، وغيرهم يستعد للتضحية فى العيد وادخال الفرح والسرور على الأسرة، وتوزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين، من خلال هذا المقال سوف نذكر لكم موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وعطلة عيد الاضحى بالعراق 2024، تابعونا.

عطلة عيد الأضحى 2024 في العراق

على حسب ما قررته الهيئة الفلكية في العراق فمن المتوقع أن يكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024 وبذلك تصبح وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو 2024 وسوف يتم التأكيد على هذا الموعد بعد رؤية الهلال لشهر ذي الحجة بالعراق، وسوف يتم حساب عطلة عيد الأضحى من يوم 16 يونيو حتى 22 يونيو مع حساب يوم الجمعة والسبت الموافقين 14 و 15 يونيو بانهم عطلة رسمية أسبوعية.

عادات وتقاليد عيد الضحى في العراق

يحرص المواطنين العراقيين على تأدية عددهم وتقاليدهم في الاحتفال بعيد الاضحى حيث يقوم بتأدية صلاة عيد الاضحى باكرا في المساجد والاماكن الواسعه بعد ذلك يذهبوا لذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين، أيضاً على الجيران والأهل مع تبادل الزيارات مع الأهل والاقارب.

يقوم العديد من الأسر بعمل العزائم في المنزل ويتم استقبال الاهل والمعارف وعمل الكثير من الأطباق التي تشمل اللحم الكثير وتقديمها بكذا شكل مع حرصهم على استقبال ضيوفهم بالكرم والجود وتقديم لهم الحلوى والمشروبات واستقبالهم أفضل استقبال وبعد ذلك يمكنهم الخروج الى المتنزهات العامة والاستمتاع بأجواء العيد وزيارة الأصدقاء.