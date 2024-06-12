بأسعار لا مثيل لها.. تعرف على أسعار سيارات لينك آند كو فئة SUV 2024

سيارات لينك آند كو تجمع بين الفخامة والأداء المتميز، لذلك تعتبر خيار جذاب لمحبي مثل هذه الفئة، بالإضافة إلى ذلك فإنها من الطرازات العملية التي تحتوي على سبع مقاعد على سبيل المثال لينك آند كو 09 التي تكفي أفراد الأسرة، ووصولًا إلى السيارت الرياضية الأنيقة مثل لينك آند كو 05.

أسعار سيارات لينك آند كو

تختلف أسعار سيارات لينك آند كو حسب الفئة وهذه الأسعار كالتالي:

لينك آند كو 01 2023: أسعارها تكون 98,737 ريال سعودي، 105,379 ريال سعودي، 107,041 ريال سعودي.

سيارة لينك آند كو 05 2023: أسعارها تكون 108,701 ريال سعودي، 116,175 ريال سعودي.

لينك آند كو 01 2024: سعرها يكون 116,225 ريال سعودي، 124,045 ريال سعودي، 126,000 ريال سعودي.

لينك آند كو 05 2024: أسعارها 127,955 ريال سعودي، 136,752 ريال سعودي.

لينك آند كو 09 2024: 166,664 ريال سعودي، 183,672 ريال سعودي، 201,170 ريال سعودي.

مواصفات سيارات لينك آند كو

إليكم مواصفات تلك السيارة كما هي متمثلة على النحو التالي:

سيارة لينك آند كو 5 2024

قاعدة العجلات: 2,800 ملم.

نوع المحرك: بنزين تيربو.

السعة تكون 2 لتر.

الأسطوانات: 4 سلندر.

القوة: 254 حصان.

العزم: 350 نيوتن متر.

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيك.

نظام الدفع: كلي مستمر AWD.

السرعة القصوى: 230 كم/س.

الأبعاد

الطول: 4592 ملم.

العرض: 1879 ملم.

الارتفاع: 1628 ملم.

الوزن: 1788 كجم.

لينك اند كو 09 2024

تعتبر من السيارات ذات الدفع الرباعي الفاخرة حجمها متوسط، إصدارها الأول كان عام 2021، وهذه باقي المواصفات:

المحرك

سعة المحرك 2.0 لتر مع شاحن توربيني، يعمل على توليد قوة تصل إلى 254 حصان وقوة عزم دوران 350 نيوتن متر، وأقصى سرعة تصل لها السيارة 230 كم/س.

التصميم الهيكلي

تحتوي على شبكة أمامية كبيرة.

الأضواء الأمامية تتميز بأنها نحيفة.

الأضواء الخلفية تمتد للخلف.

يتوفر بتصاميم ثنائية اللون.

الأبعاد