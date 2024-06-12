كل سنة وانتم طيبين… موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 1445 القطاع العام والخاص والبنوك

موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 1445، أعلنت الجهات الحكومية في السعودية عن بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك وهو أحد أهم الأعياد الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، يتضمن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ذبح الأضاحي وتوزيعها، كما أمر الله تعالى مما يعزز من روح التعاون والمشاركة بين المسلمين.

ومع اقتراب موعد عيد الأضحى يتزايد البحث من قبل العديد من الأشخاص عن موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 1445 بالإضافة إلى مدة الإجازة الرسمية في جميع القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة، هذا الاهتمام الكبير بموعد عيد الأضحى يرجع إلى رغبة الكثيرين في الاستعداد المسبق لهذا الحدث الهام وترتيب أوقاتهم لقضاء إجازة ممتعة ومليئة بالاحتفالات.

موعد اجازة عيد الاضحى في السعودية 1445

يتم الاحتفال بعيد الأضحى في مختلف أنحاء العالم بالفرح والبهجة، حيث يستقبله المسلمون بقلوب ملؤها السعادة والسرور يسبق يوم العيد وقفة عرفات التي تعد من أفضل الأيام في الإسلام إذ يغفر الله فيها الذنوب ويعتق الرقاب من النيران وتقبل الدعاء، كما أن صيام هذا اليوم يكفّر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة ولهذا السبب يبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك والذي لم يتبقَ عليه سوى أيام قليلة لا تتعدى خمسة أيام وبعض الساعات.

عيد الأضحى لهذا العام سيكون في يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، أما وقفة عرفات ستكون يوم السبت المقبل الموافق 15 يونيو 2024، تبدأ الاجازة الرسمية للاحتفال بعيد الأضحى في السعودية يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 الذي يوافق السابع من ذي الحجة 1445.

مدة اجازة عيد الاضحى

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن مدة الاجازة المخصصة لكل قطاع بمناسبة عيد الأضحى، كما أوضحت أن الرواتب المستحقة للموظفين والعاملين في جميع القطاعات سيتم صرفها خلال أيام الإجازة وفيما يلي تفاصيل مدة الإجازات لكل قطاع: