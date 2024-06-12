الان ..نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في العراق بصيغة Pdf عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الثاني للعام الدراسي 2024، فى جميع المحافظات العراقية، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، حيث يعيش طلاب الصف الثالث متوسط في العراق حاليًا حالة من القلق والتوتر النفسي مع اقتراب موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط، وشهدت موقع البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق من أجل المساهمة موعد إعلان النتائج، والتعرف على درجاتهم النهائية، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع نتائجنا والمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق:

أثنى وزير التربية والتعليم في العراق، الدكتور إبراهيم الجبوري، خلال تصريحات صحفية، على جهود كافة العاملين في الوزارة التعليمية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والجهات المختصة المسؤولة عن لجان الامتحانات للصف الثالث المتوسط مشيرا الى أن جميع بذلوا جهدا كبيرا خلال فترة الاختبارات، والتي استمرت ستة عشر يومًا في جميع أنحاء البلاد، دون تسجيل أي شكاوى من الطلاب كما وفرت الجهات المعنية كافة وسائل الراحة للطلاب، مثل توفير مياه الشرب في جميع اللجان.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2024 نتائجنا:

عقب الاعتماد الرسمي لنتائج الصف الثالث المتوسط في العراق، يتم تفعيل الرابط الرئيسي لتحميل نتائج هذا الصف في جميع المحافظات العراقية من خلال موقع “نتائجنا”.