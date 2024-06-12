هتبدله بسهولة .. التسجيل في مبادرة استبدال أجهزة التكييف في السعودية 1445 الشروط المطلوبة

تعد مباراة أجهزة التكييف من أهم المبادرات التي يقوم المركز السعودي بتقديمها لجميع المواطنين بهدف تشجيعهم على استبدال أجهزة التكييف القديمة بأجهزة حديثة ومتطورة وتكون ذات كفاءة عالية وتكون أقل في استهلاك الطاقة، حيث أن قام المركز السعودي بالتعاون مع متاجر ومحلات تجارية للمشاركة في تلك الحملة الرائعة والمميزة، كما أن ذلك المركز قام بتوفير خدمة التوصيل والتركيب مجانًا.

شروط الحصول على مبادرة أجهزة التكييف في السعودية 2024

تم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من مبادرة أجهزة التكييف، ومن تلك الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية. يجب على المتقدم أن يكون حامل الهوية الوطنية التي يتم إصدارها من قبل السلطات السعودية وأن تكون سارية المفعول. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. يمكن للمتقدم أن يحصل على أجهزه التكييف المتعلقة بالمنازل بحد أقصى ست وحدات.

مستندات التسجيل في مبادرة استبدال أجهزة التكييف 2024

تم الإعلان عن العديد من الشروط المتعلقة بالتسجيل في مبادرة استبدال أجهزة التكييف في السعودية؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط وهي:

يجب على المتقدم أن يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية للتأكد من هويته وأهليته.

يجب كتابة مكان إقامته.

كما يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها.

طريقة التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف 2024

إذا كنتم ترغبون في التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف يجب عليكم زيارة الموقع الرسمي للمنصة الوطنية الموحدة والاختيار من الخدمات خدمة الأشتراك في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، وعليكم بعد ذلك أن تقوموا بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها ثم الضغط على التحقق من الأهليه وإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم الضغط مرة أخرى على التحقق، وسوف يتم مراجعة الأهلية الخاصة بكم وعند التأكد منها يمكنكم الذهاب إلى أحد المتاجر المشاركة في عملية استبدال أجهزة التكييف.