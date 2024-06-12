اكثر من 6000 شفره ليك خذهم الان.. طريقة تحميل شفرات gta 5 للكومبيوتر 2024 مضمونة 100%

لعبة جاتا (Grand Theft Auto V) تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الألعاب بفضل عالمها المفتوح الواسع وإمكانياتها اللامحدودة باستخدام الشفرات والأكواد يمكن للاعبين تعزيز تجربتهم في اللعبة والحصول على ميزات إضافية تجعل اللعب أكثر إثارة فيما يلي بعض من شفرات جاتا V 2024 لأجهزة البلايستيشن والكمبيوتر والتي يمكنك استخدامها أثناء اللعب لتصبح خارقا وتستمتع باللعبة أكثر

زيادة الصحة والدروع : PS3/PS4/PS5: مثلث، R2، X، L1، يسار، مثلث، R2، L1، مربع، يمين، X

قدرة إعادة شحن: PS3/PS4/PS5: X، X، مربع، R1، L1، X، يمين، يسار، X

استدعاء مروحية هجوم Buzzard: PS3/PS4/PS5: دائرة، دائرة، L1، دائرة، دائرة، دائرة، L1، L2، R1، مثلث، دائرة، مثلث

استدعاء سيارة سباق Comet: PS3/PS4/PS5: R1، دائرة، R2، يمين، L1، L2، X، X، مربع، R1

الأسلحة الكاملة : PS3/PS4/PS5: مثلث، R2، يسار، L1، X، يمين، مثلث، تحت، مربع، L1، L1، L1