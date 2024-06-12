ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم.. أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية 1445

يستعد المسلمون بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى لشراء الأضحية من أجل إحياء سنة نبينا إبراهيم عليه السلام والامتثال لوصية نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يذبح المسلمين الأضاحي في العيد من أجل التقرب إلى الله تعالى وبتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والأقارب، لذلك نجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن معرفة أسعار الأضاحي وهذا سوف نوضحه لكم في هذا التقرير.

موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في السعودية

لم يتبقى سوى أيام قليلة ويستقبل المسلمين في كافة أنحاء العالم عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت الحكومة في المملكة السعودية أن يوم وقفة عرفات السبت الموافق 15 من شهر يونيو وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو الموافق هجريا 10 ذي الحجة، مع اقتراب عيد الأضحى يستعد المسلمين لأداء مناسك الحج وذبح الأضاحي ويتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم العيد ويذهب المسلمون في صباح أول يوم العيد إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد وسماح الخطية ويتبادل المصلين التهاني بمناسبة قدوم عيد الأضحى.

أسعار الأضاحي في المملكة العربية السعودية

تزايد البحث من قبل العديد من المواطنين عن معرفة أسعار الأضاحي هذا العام في السعودية حيث أعلن العديد من تجار المواشي عن أسعار الأضاحي المتوقعة وجاءت كما يلي: