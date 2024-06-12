«بدون فواصل إعلانية أفلام كرتونية على مدار 24 ساعة» ثبت الآن تردد قناة بطوط للأطفال 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة hd

تبحث الأمهات بشكل مكثف عن تردد قناة بطوط للأطفال 2024 الجديد من أجل تسلية أطفالهن في أوقات الفراغ، فبالتزامن مع حلول إجازة نهاية العام الدراسي ازداد البحث على وسائل التواصل الاجتماعي عن أكثر القنوات الترفيهية الخاصة بالأطفال، والتي تعد قناة بطوط كيدز من ضمن أفضل القنوات الفضائية على مستوى الوطن العربي بأكمله التي تختص بذلك، حيث تعرض جميع أفلام الكرتون الحصرية والأغاني على مدار اليوم والمليئة بالقيم الأخلاقية والحس الفكاهي.

تردد قناة بطوط للأطفال 2024

عند ضبط تردد قناة بطوط للأطفال 2024 على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم سوف تتمكنين من جعل طفلك أكثر نشاطاً وسروراً، حيث تقدم قنوات بطوط الجديدة مجموعة من الأفلام الكرتونية والبرامج المتنوعة، والتي تهدف أجمعها إلى غرس التعاليم والمبادئ الأصيلة في الطفل العربي، وذلك بصورة سهلة ومبسطة يستطيع الطفل فهمها بدون صعوبات، ولقد قامت إدارة القناة بتحسين الإشارة على جميع الأقمار الصناعية من أجل ضمان انتشارها بجودة عالية، وفيما يلي التردد:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب مؤشر تصحيح الخطأ جودة القناة بطوط نايل سات 11494 27500 أفقي ⅚ hd Batoot Kids عرب سات 11594 27500 عمودي 6/5 SD

تنزيل قناة Batoot Kids على النايل سات

يمكنكم الآن استقبال قناة بطوط للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع النقاط الآتية: