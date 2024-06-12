خطوات الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة 

إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يعد خطوة مهمة في تطبيق هذه البرامج حيث يتم اختيار المستفيدين بناء على معايير محددة تضمن توجيه المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها كما يشمل ذلك تقييم الدخل الحالة الصحية والوضع الاجتماعي للأفراد والأسر من خلال الإعلان عن أسماء المستفيدين تتاح الفرصة لهؤلاء الأشخاص للحصول على الدعم اللازم لتحسين ظروف حياتهم سواء من خلال مساعدات مالية رعاية صحية أو برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على دخول سوق العمل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة
للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية اتبع الخطوات التالية:
- افتح المتصفح الخاص بك وقم بزيارة موقع منصة مظلتي.
- من الصفحة الرئيسية للمنصة ابحث عن قسم الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.
- في قسم الرعاية الاجتماعية ابحث عن خيار كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية واضغط عليه.
- بعد الدخول إلى صفحة الكشوفات حدد الوجبة الأخيرة والدفعة الخامسة من الخيارات المتاحة.
- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة للمستفيد مثل الاسم الكامل رقم الهوية ورقم الهاتف.
- بعد إدخال البيانات اضغط على زر استعلام للحصول على المعلومات المتعلقة بالاستحقاق.
الأوراق اللازمة للتقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 ستحتاج إلى تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية حيث أنها تحتاج تختلف المتطلبات قليلاً حسب الفئة المستهدفة (مثل الأيتام، الأرامل، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، إلخ ولكن بشكل عام، تشمل الأوراق اللازمة ما يلي:
- تعبئة استمارة التقديم الرسمية المتوفرة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو عبر منصاتها الإلكترونية.
- نسخة من البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية لجميع أفراد الأسرة.
- نسخة من بطاقة السكن أو ما يثبت محل الإقامة.
- نسخة من بطاقة التموين.
- شهادة حياة للمستفيدين (قد تكون مطلوبة الأرامل وكبار السن).
- للأرامل، نسخة من شهادة وفاة الزوج.
- للأسر، نسخة من عقد الزواج.
- للمطلقات، نسخة من شهادة الطلاق.
- للأشخاص ذوي الإعاقة تقديم تقرير طبي من لجنة طبية مختصة يثبت نوع وشدة الإعاقة.
- تقديم إثباتات الدخل أو ما يثبت عدم وجود دخل ثابت للأسرة.
- صور شخصية حديثة (قد تكون مطلوبة لملف الطلب).
- قد تتطلب بعض الحالات تقديم مستندات إضافية مثل شهادات التحصيل العلمي أو أوراق وصاية.