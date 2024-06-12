خطوات الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة 

إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يعد خطوة مهمة في تطبيق هذه البرامج حيث يتم اختيار المستفيدين بناء على معايير محددة تضمن توجيه المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها كما يشمل ذلك تقييم الدخل الحالة الصحية والوضع الاجتماعي للأفراد والأسر من خلال الإعلان عن أسماء المستفيدين تتاح الفرصة لهؤلاء الأشخاص للحصول على الدعم اللازم لتحسين ظروف حياتهم سواء من خلال مساعدات مالية رعاية صحية أو برامج تدريب وتأهيل تساعدهم على دخول سوق العمل وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية اتبع الخطوات التالية:

افتح المتصفح الخاص بك وقم بزيارة موقع منصة مظلتي

من الصفحة الرئيسية للمنصة ابحث عن قسم الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

في قسم الرعاية الاجتماعية ابحث عن خيار كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية واضغط عليه.

بعد الدخول إلى صفحة الكشوفات حدد الوجبة الأخيرة والدفعة الخامسة من الخيارات المتاحة.

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة للمستفيد مثل الاسم الكامل رقم الهوية ورقم الهاتف.

بعد إدخال البيانات اضغط على زر استعلام للحصول على المعلومات المتعلقة بالاستحقاق.

الأوراق اللازمة للتقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 ستحتاج إلى تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية حيث أنها تحتاج تختلف المتطلبات قليلاً حسب الفئة المستهدفة (مثل الأيتام، الأرامل، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، إلخ ولكن بشكل عام، تشمل الأوراق اللازمة ما يلي: