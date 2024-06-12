«اشتغلت من تاني على النايل سات» استقبل تردد قناة بداية السعودية 2024 بأعلى دقة hd

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
«اشتغلت من تاني على النايل سات» استقبل تردد قناة بداية السعودية 2024 بأعلى دقة hd

يبحث الكثيرون عن طريقة تثبيت تردد قناة بداية السعودية 2024 الجديد على الأقمار الصناعية، حيث تعد قناة بداية من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ثقافي وترفيهي يتناسب مع كافة الأذواق، فلقد تحرص إدارة القناة على تنوع المحتوى الذي تعرضه بصورة مستمرة لتقدمه بجودة عالية، وذلك من أجل التلاؤم مع تطلعات الجمهور السعودي، لذا تمكنت من بناء شعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية. 

ضبط تردد قناة بداية السعودية 2024

كشفت الجهات المختصة عن قيامها ببعض التعديلات والتغييرات في إحداثيات بعض القنوات والفضائية، وأعلنت عن تردد قناة بداية السعودية 2024 الجديد منذ عدة أيام، حيث قامت الإدارة بإجراء ذلك من أجل تحسين مستوى جودة الخدمة التي تقدمها، ومن خلال البيانات الجديدة سوف يتمكن للمشاهدين استقبال القناة والاستمتاع بمحتواها المتميز والمتنوع على مدار اليوم، وفيما يلي إحداثيات تلك القناة على النايل سات وعرب سات:

 

اسم القناةالقمر الصناعيالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالاستقطابجودة القناة
بدايةنايل سات12054275006/5عموديHD
 Bedaya TVعرب سات1241827500أفقيSD

خطوات استقبال قناة بداية السعودية على جهاز الرسيفر

أصبح الآن من السهل القيام بتنزيل قناة فضائية جديدة أو تحديث بياناتها بنفسك، ففي السابق كان الأمر أكثر تعقيداً، حيث كان من الضروري جلب فني مختص من أجل إجراء ذلك، لكن باتباع سلسلة الخطوات الآتية ستتمكن من تنزيلها بنفسك: 

  • الضغط على لائحة الإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بعد. 
  • اختيار اسم القمر الصناعي المراد تثبيت القناة عليه. 
  • النقر على خانة الترددات، ومن ثم ادخال الإحداثيات التي تم ذكرها في الأعلى. 
  • الضغط على أيقونة بحث والانتظار حتى اكتمال التحميل. 
  • أخيراً يتعين عليك النقر فوق حفظ التغيرات، وحينها يمكنك العودة للقائمة الرئيسية. 
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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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