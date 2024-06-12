طريقة عمل طاجن الكوسة بالدجاج أحلى وجبة غداء لذيذة

طاجن الكوسة بالدجاج من الأطعمة الصحية لذيذة الطعم، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، حيث يشتمل على بعض الألياف والمعادن التي تساعد على بناء العضلات والجسم، ويقدم كوجبة أساسية على موائد الطعام بجانب الأرز الأبيض والخبز البلدي الذي يعطي له طعم لذيذ، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل طاجن الكوسة بالدجاج خطوة بخطوة بالمنزل.

مكونات عمل طاجن الكوسة بالدجاج

تتكون هذه الوجبة اللذيذة من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

2 حبة من الكوسة مقطعة حلقات بسمك متوسط.

لتر من عصير الطماطم.

حبة فلفل أحمر مقطع مكعبات.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملح وفلفل أسود.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.

كوب من مرق الدجاج.

نصف كوب من الجبنة الفيتا المفتتة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل طاجن الكوسة بالدجاج بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر حلة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها ملعقتين من زيت الزيتون، ثم نضيف قطع الدجاج وشرائح البصل، والثوم المفروم ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على اللون الذهبي. نضيف الطماطم ونتركه حتى يغلي ويصبح ثقيل القوام، ثم نضيف الكوسة، والفلفل الأحمر، ونضيف الزعتر، والكزبرة والريحان والملح والفلفل ونقلبهم مع بعض جيدًا. بعد ذلك نضيف كوب من مرق الدجاج ونترك الخليط حتى يغلي لمدة عشر دقائق، ثم نسكب الخليط في طاجن مدهون بقليل من زيت الزيتون.

طريقة تسوية طاجن الكوسا بالدجاج

ندخل الطاجن في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج والخضروات، ثم نخرج الطاجن من الفرن ونرش الوجه بالجبنة الفيتا، ثم نعيد الطاجن إلى الفرن مرة أخرى ونتركه مدة 5 دقائق أخرى حتى تذوب الجبنة، بعد ذلك نخرج الطاجن من الفرن ونزينه بالبقدونس المفروم ويقدم بجانب الأرز وبألف صحة وهنا.