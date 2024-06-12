عندكم حليب وشوكولاته؟ “حلا البسكويت بالشوكولاتة” هاتعملو حلى لذيذ بدون دقيق ولا فرن طعمها رهييب مش هاتبطلو تعملوها

اعملي حلوى الشوكولاتة بدون فرن ولا دقيق بطعم رهيب، من جمالها كل يوم هتعمليها تعتبر حلوى البسكويت بالشوكولاتة، واحدة من ألذ وأبسط الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، تتميز هذه الحلوى بأنها لا تحتاج إلى فرن أو دقيق، مما يجعلها مثالية للأوقات التي ترغب فيها بتحضير حلوى سريعة وسهلة، هذه الحلوى باردة وغنية بنكهة الشوكولاتة، حلا البسكويت بالشوكولاتة يمكنك تحضيرها في أي وقت بمكونات بسيطة متوفرة لديك.

حلوى الشوكولاتة بدون فرن ولا دقيق

يعتبر بسكويت الشوكولاتة من المكونات الأساسية لتحضير العديد من الحلويات الشهية، نظرا لطعمه اللذيذ وغناه بالسكريات والسعرات الحرارية، يمكن استخدامه مع مكونات متنوعة مثل الفواكه، المكسرات، القشطة، والشوكولاتة لإعداد أنواع مختلفة من الكيكات، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير حلى بسكويت الشوكولاتة، إليكِ طريقة سهلة لتحضير حلى لذيذ بالبسكويت بنكهة الشوكولاتة المميزة:

المكونات:

– 350 جرام من البسكويت السادة

– 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

– 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو

– ربع كوب من الزبدة السائلة

– كوب إلا ربع من اللبن السائل

– كوب إلا ربع من قطع الشوكولاتة

طريقة التحضير: