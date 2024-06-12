نزل قناة طيور الجنه بالتردد الجديد عشان تفرح الاولاد باجدد الاغاني والبرامج الخرافية

mariam ali تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
نزل قناة طيور الجنه بالتردد الجديد عشان تفرح الاولاد باجدد الاغاني والبرامج الخرافية
تردد قناه طيور الجنه 2023 الأخير

قناة طيور الجنة هي إحدى القنوات الفضائية الموجهة للأطفال والتي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، وتأسست القناة في عام 2008 على يد خالد مقداد، وتهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يستهدف الفئة العمرية من الأطفال، وتبث القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تركز على القيم الأخلاقية والتربوية، مما يجعلها اختيار مفضل لدى العديد من الأسر.

قناة طيور الجنه

تتميز قناة طيور الجنة بمحتواها المميز الذي يمزج بين التعليم والترفيه، حيث تقدم أغاني وأناشيد موجهة للأطفال باللغة العربية الفصحى واللهجات المحلية، هذه الأغاني تحمل في طياتها رسائل تربوية وتعليمية مثل تعليم الحروف والأرقام والألوان، بالإضافة إلى تعزيز القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والاحترام، كما أن القناة تستخدم شخصيات كرتونية محببة للأطفال تجذب انتباههم وتساهم في إيصال الرسائل التربوية بشكل مبسط وممتع.

تردد قناه طيور الجنه 2023 الأخير
تردد قناه طيور الجنه 2023 الأخير

تردد قناة طيور الجنه

تردد قناة طيور الجنة يعد من المعلومات المهمة التي يسعى الكثير من الأهالي للحصول عليها لضبط أجهزتهم واستقبال بث القناة. يمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات بترددات تتجدد من فترة لأخرى، مما يتطلب من المشاهدين التحقق بشكل دوري من الترددات الجديدة لضمان استمرار استقبال القناة، ويمكن استقبال قناة طيور الجنة على النايل سات بتردد 11258 ميجاهرتز، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر القناة بترددات مختلفة على أقمار صناعية أخرى مثل عرب سات، مما يتيح للمشاهدين في مختلف الدول العربية متابعة القناة بسهولة ويسر.

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معلومات الكاتب
mariam ali

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