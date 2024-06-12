الكبده البلدي على أصولها.. أسهل طريقة لعمل الكبده البلدى على طريقة المطاعم طرية ولذيذة واللي ما يحبوا الكبدة لازم يجربوها

طريقة عمل الكبدة البلدي في البيت على أصولها بخطوات بسيطة وطعم رائع، تعتبر الكبدة البلدي واحدة من الأكلات المصرية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة، تتميز الكبدة البلدي بمذاقها الرائع وطريقة تحضيرها الفريدة التي تختلف عن أي طريقة أخرى تقدم بها الكبدة على المائدة، نظرا لأهمية هذه الوجبة الشهية التي لها العديد من الفوائد، لتحضير الكبدة البلدي في المنزل بخطوات بسيطة وطعم لا يقاوم، يمكن اتباع الوصفة التالية التي تحاكي أصول المطبخ المصري.

طريقة عمل الكبدة البلدي في البيت

الكبدة البلدي في المنزل بخطوات بسيطة وطعم رائع تعد الكبدة البلدي، من الوصفات الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المصري والوطن العربي، تتميز بطعمها الرائع وطريقة تحضيرها المميزة التي تجعلها مختلفة عن باقي الوصفات، نظرا لإقبال الناس عليها في أشهر المطاعم المصرية، يمكن تحضير الكبدة البلدي في المنزل بنفس النكهة المميزة، بكل سهولة باتباع الخطوات التالية.:

مكونات وطريقة تحضير الكبدة البلدي

– شرائح كبدة بكمية مناسبة

– ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون

– ملعقة صغيرة من الكمون

– فلفل رومي ملون مقطع

– ملح وفلفل أسود حسب الذوق

– فلفل حار حسب الرغبة

– ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمنة

طريقة التحضير: