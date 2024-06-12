قبل العيد حضري قراقيش العجوة اللذيذة وقدميها في أول يوم لضيوفك مع أحلى كوب شاي

تعد قراقيش العجوة من المخبوزات الهشة المقرمشة سريعة التحضير، وهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة المفيدة لصحة الجسم والعظام، وتعمل على تقوية جهاز المناعة وتقي من الأمراض، كما تتميز القراقيش بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة في كل بيت، ونجد الكثير من الأمهات يفضلون تحضيرها في البيت بدل من شرائها بسعر غالي، وهي جميلة وهشة والكثير من الأطفال يعشقونها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل قراقيش العجوة اللذيذة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.

مقادير عمل قراقيش العجوة

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من السمنة.

4 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

نصف كيلو من العجوة.

ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل قراقيش العجوة اللذيذة بخطوات بسيطة وسريعة في المنزل وهي كما يأتي: –

نحضر بولة ونضع بها السمنة، والسكر، والبيضة، والحليب، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا بالمضرب اليدوي. نضيف الدقيق، والبيكنج بودر للخليط، ثم نعجنهم مع بعض حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقوم بتقسيم العجين إلى نصفين ونتركه حتى يرتاح، ثم نحضر طبق ونضع به العجوة، وملعقة من الزبدة ونعجنهم مع بعض حتى تصبح ناعمة لا تلتصق باليد.

طريقة تشكيل قراقيش العجوة

نقوم بفرد العجينة على سطح متساوي على شكل مستطيل، ثم نقوم بفرد العجوة بنفس الطريقة، ثم نأخذ العجوة ونضعها على العجينة ونلفها على شكل رول، ثم نقطع الرول بالسكينة على شكل حلقات متساوية، ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها قطع العجين، بعد ذلك نرش عليها السمسم ونضعها داخل فرن مسخنة مسبقًا حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون، ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بألف صحة وهنا.