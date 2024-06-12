أحلى أغاني لولو في الاجازة..تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على القمر نايل سات وعرب سات 2024

في الفترة الحالية تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات الفضائية التي لها شعبية كبيرة في بلادنا العربية ويبحث عنها الكثير من الأطفال الصغيرة العربية من أجل متابعة جميع الأغاني التي تقدمها تلك القناة كما يجب الأطفال الصغيرة متابعة جميع الأغاني على الأقمار الصناعية المتاحة لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني التي تقدمها القناة في الاجازة لجميع الأطفال الصغيرة.

حدث الآن تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

توفر قناة وناسة كيدز Wanasah TV مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية للطفل العربي الصغير ولها عدد من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية المجانية على القمر الصناعي عرب سات كالآتي؛

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أجدد تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كذلك الجودة: SD.

كيف يتم ضبط تردد قناة وناسة على جهازك