السعر بدأ ينزل أخيراً.. سعر كيلو البانيه في مصر اليوم الاثنين 17 يونيو

نقدم لكم اليوم الاربعاء سعر البانية في مصر، حيث شهدت الدواجن اليوم استقرار إلى حد كبير في الأسعار، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس شعبة التسمين باتحاد عام منتجي الدواجن أن سوق الدواجن المصرية سوف يشهد انخفاض ملحوظ خلال الفترة القادمة مع عودة حالة الطقس إلى الاستقرار تدريجيا، مؤكدا أن ما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاع كبير في أسعار الدواجن كان بسبب الأحوال الجوية الغير متوقعة من ارتفاع درجات الحرارة، وبناء عليه تم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك من قبل أصحاب مزارع الدواجن.

سعر البانيه في مصر اليوم الاثنين 17 يونيو 2024

سجل كيلو البانيه اليوم في الأسواق التجارية المصرية سعر يتراوح بين 200 إلى 220 جنيه مصري، علي حسب المنطقة التي يتم البيع فيها، وجاءت سعر أجزاء الدواجن الأخرى على النحو التالي:

كيلو الكبد والقوانص بسعر 120 جنيهً.

كيلو الوراك بسعر 100 جنيه.

كيلو من كفوف الوراك بسعر 90 جنيهً.

كيلو الدبابيس بسعر 140 جنيهً.

كيلو الأجنحة بسعر 60 جنيهً.

سعر الكيلو من الرقبة بدون رأس حوالي 30 جنيهً.

سعر البيض اليوم الاثنين 17 يونيو

علي الرغم من تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ في الأسواق المصرية اليوم، إلا أن سعر كرتونة البيض يستمر في الزيادة على النحو التالي:

سجل طبق البيض الأحمر اليوم في محلات الجملة سعر 153 جنيه ليصل إلى المحلات التجارية للمستهلكين بسعر 163 جنيه، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى سعر يتراوح بين 135 جنيه حتي 138 جنيه في بورصة الدواجن، بينما جاء سعرها للمستهلك بسعر يتراوح من 140 جنيه إلي 145 جنيه، اما عن سعر طبق البيض البلدي فجاء اليوم بسعر 135 جنيه ويصل للمستهلكين بسعر يتراوح بين 150 جنيه حتي 155 جنيه.