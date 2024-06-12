“هنا الأجوبة الصحيحة”.. حل أسئلة امتحان الإنكليزي السادس الاعدادي 2024 دور أول العراق موقع نتائجنا

ننشر لكم عبر موقعنا “البديل” حل أسئلة امتحان الإنكليزي السادس الاعدادي 2024 الدور الأول بالعراق، حيث يتساءل العديد منهم عن تفاصيل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي لعام 2024، يرغب الطلاب في معرفة نمط هذه الأسئلة، والذي عادةً ما يكون مشابهًا لنمط أسئلة اختبارات الفصل الأول والاختبارات السابقة لهذه المادة، هذه المعرفة تمكنهم من الوصول إلى الإجابات الموثوقة لتلك الأسئلة، ومن ثم مقارنتها مع إجاباتهم للتحقق من صحتها وضمان الاستعداد الجيد للفصول القادمة.

حل أسئلة امتحان الإنكليزي السادس الاعدادي 2024

بالنظر إلى الاختبارات السابقة لمادة اللغة الإنجليزية، والتي تتكرر بنفس الشاكلة كل عام، يمكن القول إن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي لعام 2024 تتوزع على عدة أنماط رئيسية، حيث تتضمن أسئلة القواعد (Grammar): هذا النمط هو الأهم لأنه يعتمد بشكل أساسي على فهم الطالب للقواعد النحوية.

بالإضافة إلى أسئلة الإملاء (Spelling): تهدف إلى اختبار قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة والدقة الإملائية، والقطعة الاستيعابية (Comprehension Passage): يهدف هذا الجزء إلى اختبار قدرة الطالب على فهم النصوص واستيعاب محتواها، والتي كانت أول الأسئلة في امتحان اللعبة الإنكليزية في دور يونيو، فيما جاء الامتحان كالتالي:

أما حل أسئلة امتحان اللغة الإنكليزية السادس الاعدادي 2024 دور أول العراق موقع نتائجنا، فجاء كالتالي:

توزيع درجات أسئلة امتحان اللغة الإنكليزية

ويتكون امتحان اللغة الإنكليزية للصف السادس الإعدادي من 5 أسئلة يجب أن يجيب الطالب عليها جميعا، وبإجمالي 100 درجة، حيث يتكون السؤال الأول من 20 درجة، بواقع 10 درجات لسؤال القطعة ومثلها للنقطة “ب” من السؤال، وعليه باقي الأسئلة كل سؤال مقابله درجاته.