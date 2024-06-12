الحلقة الجديدة نزلت الآن.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجمة على تردد قناة الفجر الجزائرية

اقترب موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان مما جعل الجميع يتساءل حول موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164، وهو من المسلسلات التركية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة ويتابعه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول في الوطن العربي، يتم عرض الموسم الخامس في الوقت الحالي وعلى الرغم من ذلك لم يمل منه المتابعين، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية والتي تروي قصة الدولة العثمانية وتوضح أيضا الصراعات التي خاضها عثمان أرطغرل من أجل الدفاع عن الدفاع عن دولته وتوسيع الدولة، هاجم الكثير من القبائل والتي كانت من أبرزها التتار، ومن المقرر أن الحلقة الجديدة سوف تشهد الكثير من التطورات حيث أنه من المقرر أن يخوض عثمان معركة جديدة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164

يعرض مسلسل عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع وهذا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويعرض في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتركيا، كما يعرض أيضا في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية، بالإضافة إلى أنه يمكنك متابعة حلقات المسلسل كاملة على منصة قصة عشق.

تردد قناة ATV على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك متابعة مسلسل المؤسس عثمان باللغة التركية وهذا من خلال تنزيل قناة آي تي في على الرسيفر باستخدام التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

وهي من القنوات التي تقوم ببث المسلسل باللغة العربية والتردد الخاص بها هو: