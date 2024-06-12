“iOS 18 Beta download” تنزيل تحديث iOS 18 الجديد لأجهزة أيفون بطريقة بسيطة ومضمونة وبدون فقد بياناتك

أعلنت شركة آبل Apple مساء أمس عن وجود تحديث iOS 18 الجديد لأجهزة الآيفون وأجهزة ماك بوك وآيباد وبدأ جميع مستخدمي تلك الأجهزة بالبحث عن طريقة تنزيل تحديث iOS 18 الجديد خاصة وأن نسخة المطورين نزلت للتجربة ويمكن لجميع المستخدمين تنزيل تلك النسخة لتجربة التحديث الجديد قبل نزوله رسمياً خلال الأشهر القادمة، وإليكم خلال السطور القادمة طريقة تحميل التحديث الجديد بدون iTunes وبخطوات بسيطة جداً.
تنزيل تحديث iOS 18 الجديد لأجهزة أيفون
تم الإعلان عن الأجهزة التي يمكنها تنزيل تحديث iOS 18 الجديد حيث يشمل التحديث أجهزة بداية من iPhone SE الإصدار الأحدث وآيفون xs max – xs – xr، بالإضافة إلى iPhone 11- 11pro – 11pro max، وآيفون 12 – 12 برو – 12 برو ماكس، وكذلك آيفون 13 – 13 برو – 13 برو ماكس، وiPhone 14 – 14 Pro – 14 Plus – 14 Pro max و iPhone 15 – 15 Plus – 15 Pro – 15 Pro max، ويعتبر هذا التحديث واحد من أكبر التحديثات التي أطلقتها شركة آبل للمستخدمين ولذلك يسعى الجميع إلى تجربة تلك المزايا الجديدة.
طريقة تنزيل iOS 18 Beta download
يمكن تنزيل تحديث iOS 18 الجديد iOS 18 Beta download من خلال مجموعة الخطوات البسيطة التالية:-
- أدخل على App Store.
- ابحث عن Apple Developer.
- اضغط على تثبيت وانتظر حتى الانتهاء.
- افتح التطبيق ثم سجل الدخول بحساب iCloud الخاص بك.
- أدخل بعد ذلك على اعدادات الهاتف – ثم ادخل على عام أو General.
- ثم ادخل على تحديث البرامج أو Software Update.
- يظهر لك تحديث iOS 18 Developer Beta قم بتحميله ثم انتظر حتى يتم تفعيله على الهاتف.
- يجب قبل تنزيل التحديث عمل نسخ احتياطي backup.
** يرجى العلم أن هذا التحديث خاص بالمطورين ولا ينصح بتحميله لأي شخص لأن تلك النسخة قد يحدث بها بعض الأخطاء والمشاكل التي ستقوم آبل بإصلاحها قبل إطلاق التحديث الرسمي.
مميزات تحديث iOS الجديد
هناك العديد من المميزات التي شهدها تحديث iOS الجديد، ومن أهمها:-
- يمكن تسجيل المكالمات سواء بشكل صوتي أو نصي.
- ميزات الذكاء الاصطناعي ستكون متوفرة على هواتف iPhone 15 pro – Pro Max.
- تم تغيير لوحة مركز التحكم في الهاتف.
- يمكن تغيير أماكن التطبيقات في الخلفية وكذلك تغيير ألوان التطبيقات.
- يمكن تغيير أزرار التحكم في شاشة القفل (الفلاش والكاميرا) ويمكن تخصيصها حسبما تريد.
- شحن البطارية في هذا التحديث أصبح من الممكن التحكم به حيث يمكن شحن الهاتف حتى 80% أو 85% أو 90% أو 95% أو 100%.
- يمكن قفل التطبيقات برقم سري أو ببصمة الوجه.
- أصبح تطبيق الصور منظم بشكل كبير.
- أتاح التحديث الجديد إمكانية إخفاء التطبيقات التي تريدها ولن تظهر.
- تطبيق الآلة الحاسبة تغير وتم إضافة تغيير العملة، وكذلك تم دمج الملاحظات معها.
- أصبح بإمكانك التحكم في الآيفون بحركات العين.
- تم إضافة الذكاء الاصطناعي إلى Siri.
- كما أنه في حال استخدام سماعات Airbods آبل يمكن التحكم في المكالمات من خلال إيماءات الرأس حيث يمكن رفض المكالمة أو الرد عليها.