“iOS 18 Beta download” تنزيل تحديث iOS 18 الجديد لأجهزة أيفون بطريقة بسيطة ومضمونة وبدون فقد بياناتك

أعلنت شركة آبل Apple مساء أمس عن وجود تحديث iOS 18 الجديد لأجهزة الآيفون وأجهزة ماك بوك وآيباد وبدأ جميع مستخدمي تلك الأجهزة بالبحث عن طريقة تنزيل تحديث iOS 18 الجديد خاصة وأن نسخة المطورين نزلت للتجربة ويمكن لجميع المستخدمين تنزيل تلك النسخة لتجربة التحديث الجديد قبل نزوله رسمياً خلال الأشهر القادمة، وإليكم خلال السطور القادمة طريقة تحميل التحديث الجديد بدون iTunes وبخطوات بسيطة جداً.

تنزيل تحديث iOS 18 الجديد لأجهزة أيفون

تم الإعلان عن الأجهزة التي يمكنها تنزيل تحديث iOS 18 الجديد حيث يشمل التحديث أجهزة بداية من iPhone SE الإصدار الأحدث وآيفون xs max – xs – xr، بالإضافة إلى iPhone 11- 11pro – 11pro max، وآيفون 12 – 12 برو – 12 برو ماكس، وكذلك آيفون 13 – 13 برو – 13 برو ماكس، وiPhone 14 – 14 Pro – 14 Plus – 14 Pro max و iPhone 15 – 15 Plus – 15 Pro – 15 Pro max، ويعتبر هذا التحديث واحد من أكبر التحديثات التي أطلقتها شركة آبل للمستخدمين ولذلك يسعى الجميع إلى تجربة تلك المزايا الجديدة.

طريقة تنزيل iOS 18 Beta download

يمكن تنزيل تحديث iOS 18 الجديد iOS 18 Beta download من خلال مجموعة الخطوات البسيطة التالية:-

أدخل على App Store.

ابحث عن Apple Developer.

اضغط على تثبيت وانتظر حتى الانتهاء.

افتح التطبيق ثم سجل الدخول بحساب iCloud الخاص بك.

أدخل بعد ذلك على اعدادات الهاتف – ثم ادخل على عام أو General.

ثم ادخل على تحديث البرامج أو Software Update.

يظهر لك تحديث iOS 18 Developer Beta قم بتحميله ثم انتظر حتى يتم تفعيله على الهاتف.

يجب قبل تنزيل التحديث عمل نسخ احتياطي backup.

** يرجى العلم أن هذا التحديث خاص بالمطورين ولا ينصح بتحميله لأي شخص لأن تلك النسخة قد يحدث بها بعض الأخطاء والمشاكل التي ستقوم آبل بإصلاحها قبل إطلاق التحديث الرسمي.

مميزات تحديث iOS الجديد

هناك العديد من المميزات التي شهدها تحديث iOS الجديد، ومن أهمها:-