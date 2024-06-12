نزلها دلوقتي.. استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 بإشارة قوية HD على النايل والعرب سات

من ضمن عمليات البحث الرائجة في تلك الفترة هي تتعلق بالبحث عن تردد ناشيونال جيوغرافيك، والتي يتابعها الملايين من حول العالم منذ أكثر من عقد زمني، حيث تعد القناة تابعة إلى منظمة ناشيونال جيوغرافيك والتي تهتم بالحضارة والعلم والتاريخ، لذا فإنها تتخصص في عرض محتوى عبارة عن أفلام وثائقية تعرض باللغة العربية والإنجليزية، ومن خلال مشاهدة تلك الأفلام يتمكن الفرد من اكتساب الكثير من المعلومات التي تتعلق بعالم الحيوان.

استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لجميع المهتمين بالأفلام الوثائقية التي تهتم بالطبيعة وعالم الحيوان عليكم بمعرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك لكي يتم استقبال القناة على أجهزة التليفزيون المختلفة لذا قد تم الإعلان عن التردد الجديد للقناة والذي تمثل في الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة البث: HD.

مؤشر تصويب الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك علي عرب سات

تتيح إدارة قناة ناشيونال إلى جميع المتابعين إمكانية استقبال القناة على قمر صناعي آخر غير النايل سات، وهو القمر الصناعي عرب سات، وحتى يتم ذلك يلزم معرفة تردد القناة الجديد والبيانات الجديدة له، وهي عبارة عن الآتي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

جودة البث: HD.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن للجميع استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز دون أي مساعدة من أحد المختصين في ذلك، حيث تتوفر بعض الخطوات التي يلزم اتباعها، وسيتم استقبال القناة في النهاية، وتلك الخطوات تعد كالتالي: