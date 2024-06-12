عساكم من عواده.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى بالسعودية ومواعيد صلاة عيد الأضحى في المملكة

من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين هو معرفة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى، يستعد المسلمين لأداء مناسك الحج وذبح الأضاحي، حيث يتبادل المصلين التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم العيد، لذلك من خلال هذا التقرير سنوضح لكم موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وموعد يوم عرفات وفقاً لما أعلنت عن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية.

موعد وقفة وعيد الأضحى المبارك 2024

المحكمة العليا أوضحت أن يوم الجمعة الموافق 31 من شهر مايو الماضي هو أول أيام شهر ذو الحجة، وبناء عليه وقفة عرفات تكون يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري الموافق هجريًا 9 من شهر ذو الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 16 من نفس الشهر.

موعد صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

تختلف أوقات الصلاة حسب كل منطقة، وجاء موعد صلاة عيد الأضحى حسب كل مدينة على النحو التالي:

الساعة 6:09 صباحًا هو موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة.

بينما صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 6:07 صباحًا.

يؤدي المسلمون صلاة العيد في الرياض الساعة 5:46 صباحًا.

الساعة 6:02 صباحًا يؤدي المسلمون صلاة العيد في تبوك.

في جازان تكون صلاة العيد الساعة 5:59 صباحًا.

يقيم المسلمون في سكاكا صلاة العيد الساعة 5:58 صباحًا.

في نجران تقام صلاة العيد الساعة 5:56 صباحًا.

5:48 صباحاً هو موعد صلاة عيد الأضحى بمدينة خميس مشيط.

تقام صلاة عيد الأضحى في مدينة أبها الساعة 5:49 دقيقة صباحاً.

إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية

مدة إجازة عيد الأضحى المحددة بالسعودية هي أربع أيام وعليه يكون آخر أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 13 ذي الحجة الموافق ميلاديًا 19 من شهر يونيو 2024م، وهي مدة كافية لجميع المسلمين لأخذ قسط من الراحة والاسترخاء وتبادل الزيارات مع الأهل والأصدقاء وإخراج الصدقات وتوزيع الأضاحي.