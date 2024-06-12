آيفون 16 الجديد القادم يأتي بكاميرات أكثر تقدمًا وجسم نحيف وميزات استثنائية أخرى

تم الكشف عن تسريبات إضافية توضح معلومات جديدة عن آيفون 16 الجديد حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الإصدار الجديد من هاتف آيفون في الفترة المقبلة، كما لم تعلن شركة آبل بشكل رسمي عن المميزات التي سيأتي بها الهاتف أو شكله أو أي شيء.

تسريبات جديدة عن آيفون 16 الجديد

أوضحت بعض المصادر من داخل شركة آبل الأمريكية الرسمية عن بعض المعلومات الإضافية عن هاتف آيفون 16 برو وهاتف آيفون 16 برو ماكس، كما أكدت هذه التسريبات الجديدة على الأبعاد الدقيقة التي سيأتي بها الهاتفين، بالإضافة إلى الحواف الأنحف فيما يتعلق بالشاشة، والتي سوف تصنف على أنها أنحف حواف شاشة بالعالم.

حيث سنجد أن أبعاد آيفون 16 برو 149.6×72.45×8.25 مم وسيكون وزنه حوالي 187 جرام، وهذا سيجعله أكبر إلى حدٍ ما من إصدار آيفون 15 برو، بينما أبعاد هاتف آيفون 16 برو ماكس 163.02×77.58×8.26 مم ووزن 225 جرام، وهذا يوضح أن وزنه أثقل بعض الشيء.

كما أن شاشة آيفون 16 برو سيكون حجمها حوالي 6.3 بوصة وتعتبر أكبر حجمًا من الإصدار السابق، ونفس الأمر يتعلق بشاشة هاتف آيفون 16 برو ماكس وهو سيصمم بشاشة 6.9 بوصة، ولم تتوقف المميزات عند هذا الحد، حيث ستكون شاشة العرض مختلفة تمامًا في هذا الإصدار.

حيث تعتمد شركة آبل على استراتيجية جديدة من أجل المعالجات في الجيل المقبل، مع إضافة عدسات كاميرا أكثر تقدمًا وتصميم حراري مميز لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وأكدت أن الإصدار يشهد عدة تغييرات.