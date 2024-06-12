قريبًا عبر هذا الرابط.. رابط استخراج نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الأول جميع المحافظات في العراق

تعد نتائج الثالث متوسط في دولة العراق أحد الأشياء التي تنال اهتمام كبير من قبل العديد من الأشخاص داخل العراق وبالأخص عقب انتهاء الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي خلال الأسبوع الماضي، كما أن نتيجة هذا الصف قد ظهرت ببعض المحافظات ولكنها لم تظهر حتى وقتنا هذا في عدة محافظات، حيث يرجع السبب في ذلك إلى أنه لم يتم انتهاء تصحيح المواد وتجميع درجاتها حتى، وسوف يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال أيام قليلة، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن النتائج الخاصة بـ الثالث متوسط.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بـالثالث متوسط بدولة العراق بكل سهولة، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

سجل الدخول لموقع نتائجنا الرسمي.

بعد ذلك اكتب البيانات المطلوبة، وهي تتمثل في اسم الطالب بالإضافة إلى رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم انقر فوق زر استعلام.

وبذلك يستطيع الطالب معرفة نتيجته عن طريقة تلك الكشوفات التي تظهر أمامه على شاشة الجهاز، ويمكن أيضًا أن يقوم الطالب بتنزيل نتيجته بشكل PDF.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع الوزارة

يستطيع الطلاب معرفة النتائج الخاصة بـ الثالث متوسط من خلال موقع وزارة التربية بدولة العراق، وذلك عن طريق إتباع عدة خطوات، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: