نزلها pdf.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق جميع المحافظات.. الف مبروك

ينتظر الطلبة المسجلين في الصف الثالث المتوسط في محافظات العراق بفارغ الصبر ظهور نتائج امتحانات الدور الأول لعام 2024، بعد انتهائهم من الاختبارات في الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من مرور وقت طويل منذ الامتحانات، إلا أن وزارة التربية العراقية لم تصدر بعد النتائج بشكل رسمي، مؤكدة أنها لا تزال في عملية التصحيح والمراجعة النهائية، لذلك تابعونا في مقالنا اليوم وعبر موقعنا المتميز البديل للتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق داخل جميع المحافظات.

نتائج الثالث المتوسط في العراق

وفي صدد هذا الخبر حيث امتحن أكثر من 900 ألف طالب وطالبة في جميع محافظات العراق أدوا امتحانات الصف الثالث المتوسط في الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، ولا تزال اللجان تقوم بعمليات التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب حتى اللحظة الحالية، وعندما يتم الانتهاء من التصحيح، سوف يتم الإعلان عن النتائج رسميًا، حيث سوف ترفع في جميع محافظات العراق تباعا عبر كشوفات PDF، سوف يكون بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها والتحقق منها باستخدام الأسماء بكل يسر وسهولة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط