من هنا.. استخراج نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 عبر موقع وزراة التربية والتعليم جميع المحافظات

رسيمًا اعرف نتيجتك الآن من خلال بوابة المنظومة الليبية الجديدة لوزارة التربية والتعليم الكترونيًا، الجدير بالذكر أن كافة الطلاب والطالبات المرحلة الإعدادية خاضوا مرحلة الامتحانات خلال الأيام الماضية، ومنذ هذه اللحظة يترقبون الجميع استخراج نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024 والتعرف على درجات النجاح خلال هذا العام، لذلك نوضح خلال السطور التالية رابط الحصول على نتائج الشهادة بالخطوات اللازمة.

استخراج نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024

نتيجة حالة القلق والتوتر الذين يعيشون فيه كافة الطلاب المرحلة، أطلقت وزارة التربية والتعليم الليبية رابط استخراج نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024، الذي يمكن كافه الطلاب من الحصول على نتائجهم بصورة إلكترونية وسريعة، ولكن بعد الانتهاء من مراجعة وتصحيح نماذج الإجابات واعتمادها من قبل الوزير، وبعدها يتم الكشف عن الستار على نتائج الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

سهلت وزارة التربية والتعليم الليبي على كافة الطلاب استخراج نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا 2024، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لها اتبع هذه الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الليبي. اختيار نتائج الشهادة الإعدادية، وتحديد العام الدراسي. تسجيل بيانات الطالب من رقم الجلوس واسم الطالب رباعي والرقم القومي. ثم قم بالنقر على كلمة” استعلام”.

بعد الانتهاء من التسجيل انتظر ثواني معدودة حتى تظهر أمامك نتيجة الطالب بالدرجات التي حصل عليها في كل مادة من المواد الدراسية.

متى يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا؟

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من فترة الاختبارات في إطار من التنظيم والتجهيزات الاستثنائية وجهود كبيرة من قبل وزارة التربية والتعليم، بالرغم من العدد الكبير لطلاب المرحلة التي كان عددهم 210,000 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا خلال الأيام المقبلة القليلة.