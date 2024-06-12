بالتوفيق للجميع… نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024 بالرقم الامتحاني pdf عبر موقع نتائجنا

نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024، يعيش طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق حالة من القلق والتوتر النفسي خلال فترة الاختبارات النهائية، إذ يمثل هذا الوقت اختبار حاسم بالنسبة لهم، وبمجرد انتهاء الامتحانات ينتظرون بفارغ الصبر نتائجهم ويبدأون في البحث عنها على مواقع الإنترنت، مثل موقع نتائجنا والمواقع الإلكترونية الأخرى التابعة لوزارة التربية والتعليم في العراق يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتائج الامتحانات لقياس أداء الطلاب وتقييم جهودهم.

من المتوقع أن تتاح النتائج في الأيام القليلة القادمة، حيث يتم إعلانها عبر موقع الوزارة ومنصة نتائجنا، وغيرها من المواقع الإلكترونية المعتمدة ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان النتائج لمعرفة نجاحهم وتحديد المراحل القادمة في مسار تعليمهم.

نتائج الثالث المتوسط دور اول العراق 2024

عندما يعلن عن نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط في العراق يطلق الرابط الرئيسي لتنزيل النتائج على موقع نتائجنا، وهذا يتيح للطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات العراق الوصول إليها بسهولة لتحميل النتائج، يتبع الأشخاص الخطوات التالية.

أولا يقومون بزيارة موقع نتائجنا على الإنترنت ويقومون بتسجيل الدخول إذا كان لديهم حساب مسبق. ثم يتوجهون إلى الرابط الرئيسي المعلن لتنزيل نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق. بعد ذلك يقومون بكتابة اسم المحافظة التي يقيمون فيها في خانة المحافظة المقابلة لتحديد النتيجة المطلوبة. وبمجرد الانتهاء يقومون بالنقر على خانة التحميل وانتظار بضع دقائق حتى يتم عرض النتائج. عندما تظهر النتائج يقومون بالبحث عن النتيجة الخاصة بهم وفقا لاسمهم ورقم جلوسه لمعرفة نتيجته النهائية.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول

وجه الدكتور إبراهيم الجبوري وزير التربية والتعليم في العراق بالشكر والتقدير لكافة العاملين في الوزارة التعليمية ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية والمسؤولة عن اللجان الاختبارية للصف الثالث المتوسط، وأشاد الوزير بالمجهودات الرائعة التي بذلها العاملون خلال فترة الامتحانات النهائية، حيث استمرت مدة الاختبارات لمدة ستة عشر يوم في جميع أنحاء العراق دون وجود أي شكوى من الطلاب.

وتميزت جهود العاملين في توفير جميع وسائل الراحة للطلاب، حيث تم توفير مياه الشرب في جميع اللجان الاختبارية، وأوضحت الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم أنه تم دمج امتحانات مادة التربية الدينية و مادة اللغة العربية وسيتم توزيع الدرجات النهائية بين الموادين والإعلان عنها مع النتائج النهائية.