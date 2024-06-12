لولو هتعيد على طفلك.. ثبت تردد قناة وناسة 2024 وشوف أقوى الأغاني والأناشيد بجودة عالية HD على نايل سات وعرب سات

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو هتعيد على طفلك.. ثبت تردد قناة وناسة 2024 وشوف أقوى الأغاني والأناشيد بجودة عالية HD على نايل سات وعرب سات
ثبت تردد قناة وناسة 2024

جميع المنازل التي يتواجد بها أطفال بالتأكيد ستجد قناة وناسة، والتي بدأ الجميع في الفترة الأخيرة بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد الذي من خلاله يتمكن الجميع من استقبالها لمشاهدة المحتوى الهادف لها، والذي يستهدف جميع الصغار بمختلف أعمارهم، حيث يعد المحتوى المقدم قادر على إمداد الأطفال بالخصال الحميدة التي يجب أن يتم إنشاء الصغار عليها لسهولة تطبيقها فيما بعد.

ثبت تردد قناة وناسة 2024

حين العثور على تردد قناة وناسة الجديدة لن يواجه الفرد أي صعوبة في استقبالها، وذلك لأن التردد هو من ضمن العوامل الأساسية التي تعمل على إضافة القناة على التلفاز، وقد أعلنت الإدارة عن تغيير التردد ومن الضروري استقبالها بالتردد الجديدة للتمتع بالجودة الفائقة التي قد تم تحسينها، ولهذا جاء التردد الجديد عبارة عن الآتي:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة: 11430.
  • معدل الترميز: 27500.
  • مؤشر تصحيح الخطأ: 5/6.
  • مستوى الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة عرب سات

لعلم إدارة القناة بأن هناك فئة تفضل استقبال القنوات الفضائية من خلال القمر الصناعي عرب سات، حرصت على ذلك وقامت بالإعلان عن التردد الجديد لها على عرب سات والذي جاء كالتالي:

  • التردد الجديد: 11270.
  • مستوى الاستقطاب: أفقي.
  • مؤشر تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل الترميز: 27500.
  • جودة البث: HD.

مميزات قناة وناسة للأطفال

العديد من المميزات التي تقدمها قناة وناسة إلى جميع الأطفال، ولهذا فإن أولياء الأمور دائما حريصين على توفر القناة الدائم على التلفاز، وذلك لكثرة المميزات المتمثلة في الآتي:

  • تحرص قناة وناسة على تعليم الأطفال مهارات عديدة متمثلة في حفظ الكثير من الأرقام، والتي تساعدهم في حل بعض المسائل الرياضية التي تنشط الذهن.
  • جميع المبادئ والقيم الأخلاقية يتم غرسها في نفوس الأطفال من خلال الأناشيد التي تعرضها.
  • محتوى القناة يأتي مجاني للجميع، كما يعرض طوال اليوم.
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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