تعرف على طريقة شحن رصيد زين بسهولة وسرعة عبر التطبيق الإلكتروني!

توفر شركة الاتصالات طريقة شحن رصيد زين من خلال الأكواد السريعة التي توفرها للخدمة أو عن طريق تطبيق يتم تنزيل على الهاتف، ولابد من الإشارة إلى أن الشركة واحدة من كبرى شركات الاتصالات في الوطن العربي ولها عدة فروع في مختلف الدول العربية، كما تجدر الإشارة إلى أنها تحرص على تلبية متطلبات العملاء في أسرع وقت وبأقل مجهود، لذلك فعلت الشحن من خلال التطبيق الإلكتروني بالإضافة إلى مجموعة من الوسائل التي تتنوع في استخدامها.

طريقة شحن رصيد زين

أصبح من السهل شحن رصيد بطاقات زين بمختلف الفئات النقدية من خلال اتباع عدة خطوات فقط تتمثل في الآتي:

توجه مباشرة إلى متجر تنزيل التطبيقات التابع لنظام هاتفك (بلاي لهواتف الأندرويد، آب ستور للآيفون).

بعد ذلك سجل دخول ثم اكتب رقمك من أجل تسجيل الحساب به.

انقر على خيار الفواتير ثم بعدها اختر منها اشحن الآن.

حدد بعد ذلك وسيلة الدفع من بين الوسائل المتعددة التي تعتمدها الشركة ومنها (بطاقة شحن، فيزا، أبل باي، مدى).

أدرج رقم الهاتف الذي ترغب في الشحن له ثم حدد بعدها قيمة مبلغ الشحن بعد ذلك اضغط على خيار الدفع باستخدام البطاقة.

أخيرًا أدخل جميع معلومات الشحن بدقة ثم انتظر رسالة تأكيد الشحن من التطبيق.

الدفع السريع زين الكويت

حددت شركة الاتصالات زين عن وسيلة تعبئة بطاقات الشحن من خلال اتباع نظام الدفع السريع، والذي يتم بناءً على الخطوات التالية: