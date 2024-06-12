HERE.. رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم الليبية، أنه يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2024 للدور الأول خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر قبل نهاية شهر يونيو الجاري، خاصة بعد انتهاء جميع الطلاب من اختباراتهم التي بدأت في 14 مايو وانتهت في 29 مايو 2024، لذلك تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من أولياء الأمور والطلاب حول معرفة موعد الإعلان عن النتائج .

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2024

أكد مصدر رسمي من داخل الوزارة، أنه بعد الانتهاء من مرحلة اختبارات كافة طلاب المرحلة، تم البدء في مرحلة تصحيح أوراق إجابات كافة الطلاب ومراجعتها ورصد الدرجات داخل لجان التصحيح، وفور الانتهاء من هذه المرحلة يتم اعتمادها بالموافقة من قبل وزير التربية والتعليم الليبي عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تسعى الوزارة إلى دعم الطلاب وتوفير تجربة مريحة للحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2024 بطريقة إلكترونية سريعة.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا

بهدف توفير الوقت والجهد على كافة الطلاب في الحصول على نتائجهم، قامت الوزارة بطرح لينك الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام والوصول إلى النتائج، ولكن يجب اتباع الخطوات التالية:

الولوج عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الليبي. اختيار نتيجة مرحلة الطالب، وتحديد العام الدراسي 2024. اختيار محافظة الطالب الذي ينتمي إليها. ثم إدخال بيانات الطالب من رقم الجلوس واسم الطالب رباعي والرقم القومي. النقر على كلمة” استعلام”.

ثم انتظر ثواني معدودة وتظهر أمامك نتيجة الطالب بالدرجات، يمكنك طباعتها وحفظها على هاتفك في صورة pdf.

موعد إعلان نتائج التعليم الأساسي ليبيا

من المتوقع أن يتم نشر النتائج رسميًا خلال الساعات المقبلة على بوابة منظومة الامتحانات الليبية الجديدة، وهذا من أجل إمكانية كافة الطلاب الذي كان عددهم حوالي 210 ألف طالب وطالبة مقسمين على 1418 لجنة في كافة محافظات ليبيا، من الحصول على نتائجهم بصورة سهلة وبسيطة وبدون الذهاب إلى مقر المدارس والإدارات التعليمية، خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لقرار الوزارة التعليمية.