لبيك اللهم لبيك.. تردد قناة سما الأردن الجديد 2024 بث مباشر لتكبيرات العيد

تردد قناة سما الأردن الجديد 2024 يساعدك على مشاهدة تكبيرات العيد في بث مباشر، حيث أصبحت قناة سما الأردن إحدى أكبر القنوات التي تقدم البرامج الإخبارية بشكل يملؤه الحرية فيما يتعلق بالمواضيع الإقليمية والعالمية أيضًا، كما عملت إدارة القناة على طرح تردد جديد لتوفير مشاهدة ممتعة.

تردد قناة سما الأردن الجديد 2024

تشتهر قناة سما الأردن بتوفيرها قدر كبير من البرامج المخصصة لعرض أخبار الشارع الأردني وأي شيء يتعلق بالشعب، ودائمًا ما نجد أن موقف القناة من هذا الأمر عادل، ومن المميزات الأخرى التي تتمتع بها القناة هي البث المباشر لتكبيرات العيد، ويمكنك متابعة القناة على التردد الجديد من خلال البيانات التالية:

تردد النايل سات

تردد القناة: 12399.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة التي تتمتع بها القناة: SD.

خطوات ضبط قناة سما الأردن بالتردد الجديد

بمجرد الحصول على التردد الجديد لقناة سما الأردن ستتمكن من ضبطها على جهازك بكل سهولة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات فيما يلي: