مفتوح الان.. رابط حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024 والشروط المطلوبة

بالتزامن مع اعلان مديرية شؤون البطاقة الموحدة داخل دولة العراق، ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين داخل الدولة عن كيفية حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024، حيث أن هذه البطاقة يمكن استخدامها في العديد من الخدمات الحكومية التي تنهض الدولة بتوفيرها، لذلك نوضح خلال مقالنا الاخباري الدليل المصري كافه الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الحجز.

رابط حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024

نظرا لأهمية الموضوع قامت الحكومة العراقية بتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بخطوات حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024، والشروط اللازم توافرها من أجل التسهيل على كافة المواطنين في مرحلة استخراج البطاقة، ويمكن ذلك الحجز عبر المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة العراقية التي أطلقتها.

خطوات حجز البطاقة الوطنية بدوله العراق 2024

بهدف تسهيل كافة الإجراءات الحكومية للمواطنين وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الحكومة، قامت بتوضيح خطوات حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق 2024 عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمديرية الشؤون الخاصة بالبطاقة الوطنية الموحدة. تحديد أيقونة خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة. تدوين كافة البيانات المطلوبة وتعبئتها بالخانات عبر الموقع. إرسال كافة الوثائق المطلوبة لتدعيم الطلب. بعد التأكد من صحة تسجيل البيانات، قم بالنقر على كلمة” تسجيل”.

وتتمثل الوثائق المطلوبة التي نصت عليها الحكومة في “شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه، صورة من شهادة ميلاد المتقدم، وصورة من البطاقة القديمة اذا وجدت، شهادة تجنيد المتقدم بالإضافة إلى نسخة من عقد العمل الحالي للمواطن المتقدم.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية بالعراق

للتسهيل والتسجيل في البطاقة الوطنية بالعراق، قامت الحكومة العراقية بطرح عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول عليها، وهذه الشروط تتمثل في، أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستديمة في دولة العراق، وألا يقل عمره عن 18 عاما، والالتزام بكافة الضوابط والشروط المفروضة التي نصت عليها مديرية الشؤون البطاقة الوطنية.