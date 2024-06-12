“لبيـــك اللهـــم لبيـــك“ صيغة تكبيرات العيد الاضحى المبارك وموعد بدأء التكبيرات يوم العيد

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد في السنة النبوية صيغة صريحة لـ تكبيرات العيد الاضحى المبارك ولكن حرص عدد من الصحابة وعلى رأسهم سلمان الفارسي على قول التكبيرات بتلك الصيغة “الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد” وأوضحت أيضا أن تكبيرات العيد تأتي على السعة وذلك حتى يتم وضع تكبيرات محددة من قبل الشرع وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تكبيرات العيد الاضحى المبارك

يقوم عدد كبير من المصريين باستخدام صيغة التكبير التالية: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا”، وهذا منذ سنوات عديدة ويجب العلم أنها من التكبيرات المشروعة والتي استخدامها عدد كبير من العلماء في كتبهم وذلك لأنه من أفضل الأذكار التي تجمع بين الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم.

موعد تكبيرات العيد الاضحى المبارك

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يقوم وقفة عرفات وحتى صلاة العصر في آخر أيام التشريق.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر

وفقا لما نقلته دار الإفتاء المصرية أن صلاة عيد الأضحى المبارك سوف تكون في تمام الساعة 6.18 دقيقة بتوقيت القاهرة.