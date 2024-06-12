احذري لعبة الموت.. لعبة الشيطان الحزين من الألعاب الأكثر رعبا وغموض.. امنعي طفلك من لعبها

لعبة الشيطان الحزين من الألعاب المرعبة والخطيرة، حيث كما نعلم أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الألعاب الخطيرة التي قد تؤدي إلى الانتحار، فمن ضمن تلك الألعاب الشيطان الحزين التي ليس لها نهاية مثل باقي الألعاب، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه اللعبة من أشهر الألعاب المليئة بالغموض والرموز التي تشكل خطر كبير على كل شخص يخوض المغامرة بها، لذلك راقبي أطفالك جيدًا من مثل تلك الألعاب.

لعبة الشيطان الحزين

لعبة الشيطان الحزين موجودة بالفعل ولكن ليس متاحة للجميع، بالإضافة إلى ذلك فإن رابط تحميل اللعبة يتم إرساله لمجموعة من الأشخاص، ومن بين تلك الأشخاص التي قادها القدر هو جيمي، وهو يعتبر مالك قناة obscure horror corner، التي تخص ألعاب الرعب على اليوتيوب، حيث جاء له رابط الدخول إلى اللعبة على الإيميل الخاص به، بالتالي دفعه الفضول لفتح اللعبة التي كانت مكتوبة بإسم “sad satan”ومن تلك اللحظة بدأ الرعب.

وعند الدخول إلى اللعبة تبدأ الدخول في ممرات مظلمة وغامضة، حيث تجد اللعبة قد فتحت دون أي مقدمات، وفي لحظة تجد نفسك وسط متاهات ذات ألوان باهتة وبها العديد من الجدران، بالإضافة إلى وجود العديد من النقوش الغير مفهومة.

وقد تلاحظ أن السماء فوق رأسك مباشرة مفتوحة وليس معك أي سلاح، كل ما تستطيع القيام به هو إكمال عملية السير دون معرفة شيء، وتجد صوت همهمة لا تعرف مصدره، مع وجود صرخات للأطفال، وبعض الأوقات تسمع خطواتك أثناء السير، كل تلك الخطوات من أجل البحث عن الهدف من اللعبة.

وأثناء سير جيمي في الطريقة داخل اللعبة بدأ يسمع أصوات غريبة والعديد من الصور التي قابلته في الطريقة، لذلك قرر على الفور إغلاق اللعبة وعدم إكمالها من شدة الخوف.