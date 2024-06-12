ياترى قبل من كام؟!.. تنسيق التمريض العسكري في كافة المحافظات داخل مصر.. تعرف على التفاصيل وشروط التسجيل

في هذه الفترة، يتساءل الكثير من المواطنين عن معرفة النمط العسكري للتمريض بعد الانتهاء من الصف الثاني عشر عام 2024، حيث يستعد الطلاب للتقديم في مدارس الثانوية العامة والفنية والتجارية والزراعية والصناعية والخدمات، فضلا عن مدارس التمريض العسكري والمدارس العادية، وسوف نقوم في هذا المقال بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لضمان الاطلاع الشامل على الإجراءات والمتطلبات.

شروط القبول في التنسيق العسكري

في سياق القبول في الكلية العسكرية لتخصص التمريض، ينبغي على المتقدمين الامتثال لمجموعة من الشروط الأساسية، يجب أن يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية، وأن يكون عمره لا يتجاوز الثامنة عشرة عاما، كما ينبغي ألا يكون متزوجا في الوقت الحالي، علاوة على ذلك، يتوجب عليه تحقيق الدرجة المطلوبة في امتحان القبول المحلي للمحافظة التابع لها، يجب أيضا أن يكون قادرا على اجتياز جميع اختبارات القبول المطلوبة بنجاح، وأخيرا، يجب أن لا يعاني من أي أمراض أو إعاقات قد تعيقه عن مزاولة مهنة التمريض بكفاءة.

تنسيق التمريض العسكري في كافة المحافظات

تنسيق القبول في مدارس التمريض العسكري في عدة محافظات مصرية لعام 2024 يبلغ متوسطه حوالي 225 درجة في القاهرة، 218 درجة في الإسكندرية، 222 درجة في كفر الشيخ، 205 درجة في دمياط، 225 درجة في المنوفية وشمال سيناء، 228 درجة في الشرقية، 213 درجة في المنيا، 224 درجة في أسيوط، 223 درجة في سوهاج، و199 درجة في الأقصر.