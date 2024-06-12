تجديد إقامة عمالتك المنزلية بسهولة عبر أبشر 1445: إليك الخطوات والرسوم!

وفرت منصة أبشر خدمة تجديد الإقامة حيث يمكن تنفيذ خطوات تجديد اقامة العمالة المنزلية عبر أبشر 1445 والرسوم المطلوبة بكل سهولة من خلالها، الأمر الذي يسهل على العمال المتواجدون داخل المملكة تجديد إقامتهم دون عناء أو جهد وبطريقة إلكترونية، مع العلم أنه ينبغي التجديد في الموعد الذي تم تحديده داخل التأشيرة الخاصة بكل عامل، وذلك تفاديًا للتعرض إلى أي غرامة مالية، وسوف نوضح جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع بشكل مفصل خلال مقالنا.

خطوات تجديد اقامة العمالة المنزلية عبر أبشر 1445 والرسوم المطلوبة

إذا كنت تريد معرفة لخطوات تجديد اقامة العمالة المنزلية عبر أبشر 1445 والرسوم المطلوبة، فيجب قراءة السطور القادمة:

أولًا يجب دفع جميع الرسوم الخاصة بتجديد إقامة العامل عن طريق منصة أبشر أو من خلال الصراف الآلي.

بدها يتم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، ثم يتم عمل تسجيل دخول عبر أبشر أفراد باستخدام رقم الهوية، وأيضًا كلمة المرور.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي الذي تم إرساله إلى هاتفك.

بعدها انقر على كلمة خدماتي أعمالي، ثم اختر تجديد الإقامة.

وهنا يجب عليك الموافقة على جميع الأحكام والشروط بعد قراءتها بعناية.

كذلك قم بتحديد نشاط العامل وحدد مدة الإقامة الذي يودها.

ومن ثم وافق على شروط المنصة وانقر على زر تجديد.

وأخيرًا تحتاج مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها ثم انقر على كلمة تأكيد.

رسوم تجديد الاقامة في السعودية لمدة سنة

يمكن تجديد الإقامة لمدة عام في السعودية بعد سداد الرسوم الخاصة بالتجديد، والتي تتمثل فيما يلي: