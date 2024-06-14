متى تنتهي اجازة الموظفين في القطاع الحكومي ؟ .. الحكومية المصرية توضح موعد بداية ونهاية الاجازة

يتساءل الكثير عن متى تنتهي اجازة الموظفين في القطاع الحكومي بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى في جميع بدأ يتساءل عن موعد الإجازة ومتى تنتهي لجميع موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة، حيث ان الحكومة تعطي اجازة مدفوعة الاجر لهذه القطاعات للاحتفال بيوم عيد الاضحى المبارك والاستمتاع به، حيث ان دار الافتاء اعلنت رسميا ان 7 يونيو 2024 هو أول شهر ذي الحجة 1445 وان وقفة عرفات سوف تكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 ويوم عيد الأضحى سوف يكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو.

متى تنتهي اجازة الموظفين في القطاع الحكومي ؟

طبقا للعطلات الرسمية التي سوف يعلن عنها مجلس الوزراء فان اجازة عيد الاضحى سوف تكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 في جميع القطاعات الحكومية بالإضافة الى يوم الجمعة 14 يونيو 2024 فهي اجازة اسبوعية، وبذلك فإن الموظفين سوف يكون لهم ستة أيام إجازة متواصلة وايضا الجميع ينتظر قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإعلان عن موعد الاجازة الرسمية.

اجازة عيد الاضحى 2024 للطلاب

تبعا لجدول امتحانات الثانوية العامة فان اجازه عيد الاضحى سوف تبدأ يوم السبت 15 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2024،وبالاضافه الى يوم الجمعة العطلة الأسبوعية، وبالتالي فإن أجازه الطلاب سوف تكون سبعة ايام متتالية وبعد ذلك يتم استكمال امتحانات الثانويه، وبعد أن تنتهي الامتحانات يأخذ الطلاب الإجازة الصيفية حيث انها من الإجازات التي ينتظرها الطلاب وهي الأطول في العام الدراسي.