رعب وخوف في أول أيام عيد الأضحى بمصر .. آخر توقعات ليلى عبداللطيف 2024

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 من اكثر الكلمات بحثا على جوجل والمواقع المختلفة، حيث انها من الشخصيات التي تثير الجدل على مواقع السوشيال ميديا والمواقع المختلفة خاصة بعد حادثة عمرو دياب الأخيرة والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، فان ليلى عبد اللطيف كان لها تصريح بخصوص هذه الحادثة منذ الفترة الماضية ولكن انتشر الفيديو الخاص بها على المواقع حاليا بعد حدوث حادثه عمرو دياب وسوف نعرض لكم التفاصيل خلال الفقرات التالية.
آخر توقعات ليلى عبداللطيف 2024
خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف التقت مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكايه المذاع على قناة ام بي سي مصر وقالت إن التصريح الذي انتشر لها ليس صحيحا ولم يصدر عنها هذا التصريح وطلبت بتحري الدقة في نقل التصريحات والتحقق منها، بالاضافة الى انها تنبأت بعض التنبؤات ل 2024 من حروب في احد الدول العربيه بالاضافه الى رائحه فضائح ورشاوي كبار المسؤولين.
أحداث مؤسفة تهدد العالم
صرحت ليلى عبد اللطيف بعده تنبؤات منها ما يلي:
- من المتوقع نزول الأمطار والثلوج على احد الدول العربيه مع مرافقه مولى من البرد القارص في فصل الصيف.
- نشاط وزلزال سوف يضرب احد الدول العربيه
- توقعات لمواجهة عسكرية مرتقبة بين كلا من الصين وتايوان.
- استمرار الحروب الروسية والاوكرانية وسوف يعاني منها العالم أجمع.
- بالإضافة إلى بعض التوقعات بوفاة الزعيم عادل امام وانفصال أحد الفنانين.
- ويجب الاشارة الى ان جميع هذه التوقعات مبنية على بعض الاحداث ولكنها غير مؤكدة.