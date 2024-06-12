بوابة نور 1446: انطلاق تسجيل الطلاب في المدارس السعودية بسهولة ويسر!

يرغب العديد من أولياء أمور طلاب المملكة العربية السعودية معرفة خطوات تسجيل الطلاب في مدارس المملكة بالعام الدراسي الجديد 1446، لهذا قامت وزارة التعليم السعودية الإعلان عن خطوات التسجيل وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

تسجيل الطلاب في المدارس 1446 السعودية

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية والتي يجب على أولياء أمور طلاب المملكة العربية السعودية اتباعها من أجل تسجيل الطلاب في مدارس المملكة، حيث تمثلت هذه الخطوات في كل من الآتي:

في البداية يقوم ولي أمر الطالب تسجيل الدخول إلى نظام نور وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط.

يتم إدخال كل من الاسم وكلمة المرور.

يتم النقر على خانة حساب ولي الأمر.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل طالب جديد.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من اسم الطالب والعمر.

يقوم ولي أمر الطالب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به وكذلك تاريخ الميلاد مع جهة العمل.

يتم النقر على صلة القرابة، مع تحديد صلة القرابة حتى يتم عرض المستوى الدراسي.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على تسجيل الطالب.

شروط تسجيل الطلاب في مدارس المملكة

وضعت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها من أجل تسجيل الطلاب في مدارس المملكة، حيث تمثلت هذه الشروط في كل من الآتي: