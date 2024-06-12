اعرفها من هنا… اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ العديد من مستفيدي الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق يتساءلون عن إمكانية صدور الوجبة السابعة خلال الساعات القليلة المقبلة، هذا الاهتمام الكبير ينبع من دور البرنامج في دعم شريحة واسعة من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يلعب دور حيوي في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة والمحتاجين بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعد صرف الوجبات المالية جزءا من هذا الدعم، حيث يتم توزيعها على المستفيدين وفقا لآلية معينة تعتمدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها استخراج كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 داخل المحافظات إليكم هذه الخطوات بالتفصيل:

يجب على المستخدمين البدء بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت، يتعين على المستخدمين إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الخاص بهم لتسجيل الدخول إلى المنصة. بعد تسجيل الدخول بنجاح يقوم المستخدمون باختيار رقم الوجبة والدفعة التي يرغبون في استخراج كشوفاتها. يتطلب النظام من المستخدمين تسجيل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالحصول على الوجبة المعنية. بمجرد إدخال جميع المعلومات اللازمة يجب على المستخدمين الضغط على زر بحث لبدء عملية استرجاع الكشوفات من قاعدة البيانات.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2024 تتضمن مجموعة من المتطلبات التي يجب توافرها في المتقدمين لضمان استحقاقهم للدعم المقدم من الدولة وهذه الشروط هي: